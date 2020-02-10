Instagram fenomeni Simay Özyiğit kitabını tanıttı - Son Dakika

Instagram'da yüz binlerce takipçisi olan İzmirli Influencer Simay Özyiğit, yazarlarından biri olduğu 'Doğurana Kadar Mükemmel Anneydim' isimli kitabın tanıtımında sevenleri ile bir araya geldi.



Instagram'da @simayozyigit kullanıcı adıyla hızla yükselen başarılı influencer Simay Özyiğit, kurumsal hayatını bırakıp yıllarca blog yazarlığı yapmıştı. Yüz binlerce takipçiye ulaşan Özyiğit, 53 fenomen annenin yazarlığını yaptığı 'Doğurana Kadar Mükemmel Anneydim' isimli kitap projesinde yer aldı. 2017 yılından bu yana bir çok kurumsal marka ile çalışan, organizasyonlar yapan Simay Özyiğit, katkı sunduğu kitapta annelik tecrübelerini ve anılarını paylaştı.



Bir alışveriş merkezinde takipçileri ile buluşan fenomen yazar Özyiğit, 'Doğurana Kadar Mükemmel Anneydim' isimli kitabın tanıtımını yaptı. Kitabın devamı yönünde okurlarının beklenti içerisinde olduğunu belirten Özyiğit, "Tecrübelerimden yola çıkarak yer aldığım bu kitabın devamını yazmam için o kadar mesaj geliyor ki bekleyenleri hayal kırıklığına uğratmamak için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Görmediğim, bilmediğim, tanımadığım önce yüzlerce sonra binlerce şimdi ise yüz binlerce kalbe dokunmak, onların rol modeli olmak çok güzel bir duygu" dedi.



Instagram Fenomen Simay Özyiğit, buluşma gününde sevenleri ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. - İZMİR