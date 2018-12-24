Son Dakika Haberleri: Instagram Fotoğraf Yarışması

Instagram Fotoğraf Yarışması

28 dakika önce

Beyşehir Fotoğraf Topluluğu (BEYFOT) Başkanı Seyit Konyalı, İzmir Ticaret Borsası tarafından düzenlenen Instagram Fotoğraf Yarışması'nda zeytin-zeytinyağı fotoğraf kategorisinde birincilik ödülü kazandı.

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Beyşehir Fotoğraf Topluluğu (BEYFOT) Başkanı Seyit Konyalı, İzmir Ticaret Borsası tarafından düzenlenen Instagram Fotoğraf Yarışması'nda zeytin-zeytinyağı fotoğraf kategorisinde birincilik ödülü kazandı.


Konyalı, yaptığı yazılı açıklamada, yarışmaya bin 20 fotoğraf yüklenirken, 585'inin jüri değerlendirmesine tabi tutulduğunu belirtti.


Yarışmaya gösterilen ilgi ve katılımın oldukça yoğun olduğunu dile getiren Konyalı, "Elemeler sonucunda 32 eser sergileme alırken, 11'i ise farklı kategorilerde derece almaya hak kazandı. Yarışmaya Hatay'ın Altınözü ilçesinde çekimlerini yaparak katıldığım eski usulde yağı çıkarma düzeneklerinin korunduğu, taş zeytinyağı değirmeninde zeytinyağı üretimi konulu eserim jüri tarafından birincilik ödülüne layık bulundu. Yarışmanın ödül töreni ve sergisi önümüzdeki günlerde İzmir Ticaret Borsası binasında yapılacak. Yarışmada memleketim Konya'ya fotoğraf yarışmasında birincilik derecesi kazandırmanın mutluluğunu yaşıyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:25 Kaynak: AA

Beyşehir, İzmir, Instagram, Güncel
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