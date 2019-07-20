Instagram
Gizli Beğenme Özelliğini Genişletiyor
Instagram Gizli Beğenme Özelliği Daha Fazla Ülkede Test Ediyor. Yeni özellik Kanada
'ya ek olarak 6 ülkeye daha yayılıyor.
Instagram Nisan ayında Kanadalılar için bir özellik testi başlatmıştı. Like sayılarının kullanıcılarına fayda sağlayıp sağlamadığını öğrenmek için başlatılan testlerden bahsediyorum. Facebook
'un sahip olduğu fotoğraf paylaşım platformu Instagram için söz konusu testin sonuçları henüz paylaşılmadı. Zira karar vermek için daha fazla veriye ihtiyacı var gibi görünüyor. Bu sebeple Instagram Gizli Beğenme Özelliği testleri genişletiliyor.
Platform artık Kanada'ya ek olarak Avustralya
, Brezilya
, İrlanda, İtalya
, Japonya
ve Yeni Zelanda
'daki bazı kullanıcılar için Beğenileri ve video görüntülerini gizliyor.
We're currently running a test that hides the total number of likes and video views for some people in the following countries:
? Australia
? Brazil
? Canada
? Ireland
? Italy
? Japan
? New Zealand pic.twitter.com/2OdzpIUBka
— Instagram (@instagram) 17 Temmuz 2019
Seçilen kullanıcılara gönderilen test ile ilgili bilgilendirmede " Takipçilerinizin paylaşımlarınızdan ne kadar kişinin hoşlandığına değil, paylaştığınız şeye odaklanmasını istiyoruz" denildi.
Teste katılanlar paylaşımlarından kaç kişinin beğeni aldığını görecekler ancak arkadaşları bu rakamları göremeyecek.
Sonuçlar ilginç olacak.
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