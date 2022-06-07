Instagram, hassas içerik için bir özellik daha getiriyor - Son Dakika
Üye Girişi

Instagram, hassas içerik için bir özellik daha getiriyor

07.06.2022 12:12
Instagram, hassas içerik için bir özellik daha getiriyor

Instagram'daki sayısız içeriğin arasında elbet bizi rahatsız edenler var. Instagram, bu içeriklerden sakınmamız için hassas içerik kontrolü ile ilgili bir adım attı.

Hassas içerikler sosyal medyadaki en güzel şeyler olmasa da bazen bizi caydırdığı kesin. Instagram'da rahatsız edici içeriğin çoğu engelleniyor olsa da psikolojide fazla etki bırakmayacağı düşünülen içerikler, kullanıcı onayına sunuluyor. Bazı insanlar uygunsuz içeriklere erişmekte rahat davranırken bazıları Instagram'da asla bunları görmek istemiyor. Bunu fark eden Instagram, hassas içerik için bir özellik getirdi.

Facebook Messenger kafa karışıklıklarını ortadan kaldırıyor!

Instagram, hassas içerik için bir ayar sayfası getirdi

Instagram'da sizi rahatsız edebilecek bir içerik algılanırsa görüntü bulanık hale getiriliyor ve siz onay vermeden gösterilmiyor. Böyle bir önlem olsa da rahatsız edici içeriklerden uzak durmak isteyenlere yönelik bir ayar yoktu. Bugün dağıtılmaya başlanan Instagram güncellemesi ile ayarlara 'Hassas içerik kontrolü' adında bir sayfa eklendi.

Bu sayfadan ne kadar hassas içerik görmek istediğinizi ayarlayabiliyorsunuz. Seçenekler; daha çok, standart ve daha az olarak değişiyor. Burada seçim yaptıktan sonra Keşfet'te, Hikayeler'de, Akış'ta ve Reels'te göreceğiniz hassas içerik miktarı değişiyor.

Instagram, hassas içerik için bir özellik daha getiriyor

Eğer rahatsız edici içeriklerden kaçınmak istemiyorsanız daha çok veya standart ayarını seçebilirsiniz. Elbette burada tercih yaparken ruh sağlığınızın ne yönde etkilenebileceğini düşünmeyi ihmal etmeyin. Özellikle de çocuklar tarafından kullanılan hesaplarda bu ayar her zaman 'Daha az' olmalı.

Instagram bu ayar sayfasını 18 yaşın altındaki kullanıcılar için kapatsa da sistemi manipüle edip farklı bir doğum tarihi girmek hiç zor değil. Bu yüzden çocukların sosyal medya ile ilişkisinin sıkıca gözetilmesi, en önemli önlem oluyor.

YORUMLAR
500
Bruno Alves futbolu bıraktı Bruno Alves futbolu bıraktı Barış Murat Yağcı, Survivor'dan elendikten sonra yeni ilişkisini açıkladı! Barış Murat Yağcı, Survivor'dan elendikten sonra yeni ilişkisini açıkladı!
Kaynak: Shiftdelete

Instagram, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Instagram, hassas içerik için bir özellik daha getiriyor - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
18:17 AK Parti'den umutlandıran asgari ücret açıklaması: Önümüzdeki günlerde yeni müjdeler olacak
17:59 TFF başkanlığı için aday olan Mehmet Büyükekşi konusunda kulüpler anlaşma sağlayamadı
17:40 5 aylık hamile eşini katleden şahsın mahkemedeki savunması tepki topladı: Bebeğin benden olmadığını söyledi
17:39 Efsane futbolcu Ashley Cole'un soygun travması devam ediyor! Evini korumak için 420 bin lira ödeyip köpek satın aldı
17:34 Kadın fotoğrafının üzerine 'çocuk hırsızı' yazan kişiyi şikayet etti, şüpheli tutuklandı
17:17 Almanya'da alışveriş merkezinde silahlı saldırı! Saldırgan önce bir kadını öldürdü sonra intihar etti
17:07 Mehmetçik'ten sınır ötesinde teröriste geçit yok! Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
16:44 Burak Yılmaz'ın sözleri Beşiktaş'ı şaşkına çevirdi! Cenk Tosun transferi askıya alındı
16:26 Real Madrid, Fransız genç yıldız Tchouameni'yi 100 milyon euro karşılığında kadrosuna katmaya hazırlanıyor
16:22 Terk edilmiş eve girdiler, ışığı yakınca her yanı sarmış binlerce akreple karşılaştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 18:30:36. #1.11#
SON DAKİKA: Instagram, hassas içerik için bir özellik daha getiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement