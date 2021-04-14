Instagram hesabı açan Müge Anlı'nın ilk paylaşımı sosyal medyayı salladı - Son Dakika

Instagram hesabı açan Müge Anlı'nın ilk paylaşımı sosyal medyayı salladı

14.04.2021 11:47
Instagram hesabı açan Müge Anlı'nın ilk paylaşımı sosyal medyayı salladı, System.String[]

ATV ekranlarında program sunan Müge Anlı, Instagram hesabı açınca sosyal medyada yer yerinden oynadı. Hesabı kısa sürede 421 bin takipçi sayısına ulaştı. Canlı yayında Instagram hesabı açmasının nedenini anlatan Anlı, "Takip edenleri bende takip edip beğenmek istiyorum" dedi. 'Müge Anlı Official' adıyla açılan hesapta Anlı'nın paylaştığı ilk fotoğraf kısa sürede 296 binden fazla beğeni alarak rekora koşuyor.

ATV ekranlarında yayınlanan programda kayıpları bulan ve cinayetleri aydınlatmaya çalışan Müge Anlı, tabularını yıkarak Instagram hesabı açtı. Uzun zamandır işlediği konulardan dolayı sosyal medyaya çok sıcak bakmadığını söyleyen Anlı'nın bu hamlesi de sevenlerini şaşırttı.

TAKİPÇİ SAYISI HIZLA ARTIYOR

Bugünkü programında konu hakkında açıklama yapan Müge Anlı, sosyal medyada çok yeni olduğu için kendisine kızının yardımcı olduğunu söyledi. Anlı'nın takipçi sayısı kısa sürede 421 bini geçti.

Müge Anlı Instagram hesabı açtı, sosyal medyada yer yerinden oynadı

PAYLAŞIMLARINA BEĞENİ YAĞIYOR

Anlı'nın yoruma kapalı olarak paylaşılan ilk fotoğrafı da 296 binden fazla beğeni aldı.

Müge Anlı Instagram hesabı açtı, sosyal medyada yer yerinden oynadı

Canlı yayında hesap açtığını duyurduktan sonra ekip arkadaşlarıyla da bir fotoğraf çektiren Müge Anlı, ilk yazılı paylaşımını da yapmış oldu. Ünlü isim Rahmi Özkan ve Şevki Sözen'le çektirdiği fotoğrafına şu notu ekledi: "Herkese merhaba… Ekip arkadaşlarım Rahmi Özkan ve Şevki Sözen ile birlikte bu fotoğrafı sizler için canlı yayında çektirdim. O an pek çoğunuzun ekran başında olduğuna eminim. Acemisi olduğum bu mecrada da alışık olduğunuz Müge Anlı sürprizlerine hazır olun. Bugünden sonra sadece saat 10.00-13.00 arasındaki yayınımız sırasında değil sürekli iletişim halinde olacağız. Mesajlarınızı okuyacağım, fotoğraf ve videolarınızı izleyeceğim. Her konuda ama her konuda yazabilirsiniz. Sevgiyle kalın, yayına dönmek zorundayım."

Müge Anlı Instagram hesabı açtı, sosyal medyada yer yerinden oynadı

ZAHİDE YETİŞ'DEN DESTEK GECİKMEDİ

Arkadaşının Instagram hesabı açtığını gören sunucu Zahide Yetiş de hesabın adını kendi Instagram hesabından paylaşarak "Nihayet can arkadaşım Instagram'da '@mugeanliofficial' tek ve gerçek sayfasıdır... Takip Edin" notunu yazdı.

Müge Anlı Instagram hesabı açtı, sosyal medyada yer yerinden oynadı
Instagram hesabı açan Müge Anlı'nın ilk paylaşımı sosyal medyayı salladı

Zahide Yetiş, Şevki Sözen, Müge Anlı, Instagram, Magazin, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Magazin Instagram hesabı açan Müge Anlı'nın ilk paylaşımı sosyal medyayı salladı - Son Dakika Magazin


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