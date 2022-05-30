'Instagram hesabı saldırılarında uyarı işaretlerine dikkat'

Instagram hesabının, başkası tarafından ele geçirildiğinden şikayet edenlerin sayısındaki artışa dikkat çeken Survivor Dijital Pazarlama Ajans Başkanı Reyhan Açıkelli, "Binlerce veya milyonlarca takipçiniz olmasa bile siber suçlular tarafından hedef alınabilirsiniz ve bazen başka birinin profilinize erişim sağlayıp sağlamadığı anlamanız çok uzun sürebilir" dedi. Açıkelli, Hesabınızın ele geçirilmesine dair "En belirgin işaret, kayıtlı e-postanızda veya telefon numaranızda bir değişiklik olup olmadığıdır" dedi.

Açıkelli, Instagram dolandırıcılarının yaptığı en yaygın uygulamanın kimlik hırsızlığı olduğunu belirterek, dolandırıcıların kullandığı en yaygın yöntemleri şu şekilde sıraladı:

"Yaygın stratejiler arasında, örneğin yetkisiz birinin hesabınıza giriş yapmış olabileceğini iddia eden aldatıcı e-postalar göndererek aciliyet duygusu uyandırmak yer alır. E-posta genellikle, bir kez tıklandığında sizi kimlik bilgilerinizi toplayacak ve dolandırıcıların hesabınıza erişmesine izin verecek sahte bir Instagram giriş sayfasına yönlendirir. Bu sayfada sahte bir şifre sıfırlama bağlantısı vardır. Alternatif olarak, dolandırıcılar, telif hakkı ihlali nedeniyle başınızın belada olduğunu ve bir bağlantıya tıklayarak ve bir form doldurarak kimlik doğrulaması yapmanız gerektiğini ima eden mesaj ya da mailler gönderebilir. Ancak bunu yaparsanız, başka bir sahte oturum açma sayfasına yönlendirilirsiniz. Bazen dolandırıcılar Instagram desteğinin kimliğine bürünmeye çalışır ve sizinle doğrudan mesajlar yoluyla da iletişim kurar. Çoğu durumda dolandırıcıların, takipçi sayısına bakmaksızın Instagram hesaplarını ele geçirir. ve bunu fark etmeniz çok geç de olabilir."

ARKADAŞLARINIZ SİZİN ÜZERİNİZDEN DOLANDIRILABİLİR

Açıkelli, "Bir dolandırıcı hesabınızı ele geçirdikten sonra, haberiniz olmadan sizin hesabınız üzerinden takipçilerinizden yardım, bağış, para isteyen paylaşımlar yapabilir ve size güvenen arkadaşlarınızdan oluşan takipçilerinizin bu isteklere yanıt vererek sizin üzerinizden dolandırılabilir. Ayrıca bildiğiniz gibi, Instagram profilinizde telefon numaranız, e-posta adresiniz ve diğer bilgileriniz yer alır, yani size özel bilgiler. Bir dolandırıcı hesabınızı ele geçirdiğinde tümüne erişebilir ve daha sonra bu bilgileri başka bir yerde kullanabilir. Genellikle çok sayıda takipçisi olan hesaplarda da bilgisayar korsanları, hesap sahibiyle iletişime geçer ve bir fidye ödenmezse hesabı silmekle tehdit ederler" dedi.

HESABINIZIN SALDIRIYA UĞRADIĞINI NASIL ANLARSINIZ?

Sosyal medya hesap güvenliğinde dikkat edilmesi gerekenler ve Instagram hesabınızın saldırıya uğraması durumunda ne yapmanız gerektiğine dair bilgileri de paylaşan Survivor Dijital Pazarlama Ajansı Başkanı Açıkelli, hesabınızın ele geçirilmesine dair "En belirgin işaret, kayıtlı e-postanızda veya telefon numaranızda bir değişiklik olup olmadığıdır" dedi. Açıkelli, "Bilgisayar korsanları, herhangi bir bildirim almanızı önlemek için genellikle önce bunu değiştirir. Bunun değişip değişmediğini Instagram ayarlarınızı kontrol edebilirsiniz. Ayrıca ayarlar sayfasında, hesabınıza hangi cihazların giriş yaptığını görebilirsiniz Bu, aşina olmadığınız bir cihazsa, bu açık bir uyarı işaretidir" dedi.

Sosyal medya hesaplarında olağandışı hareketlere dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Açıkelli, "Şüpheli bir bağlantı bildirimi alıyorsanız, hesabınız spam için bloke edilmişse veya farkında olmadan onlarca hesabı takip etmeye başladıysanız, hesabınızın ele geçirilmiş olma ihtimali çok ama çok yüksektir. Bilgisayar korsanlarının daha az fark edilir olduğu için doğrudan mesajlaşmayı kullanma olasılığı daha yüksektir. Doğrudan mesajlarınızı kontrol edin, sizin yazmadığınız doğrudan mesajların gönderildiğini görürseniz, hesabınız bilgisayar korsanlarının eline geçmiş demektir" dedi.

HESABINIZ HACKLENİRSE NE YAPMALISINIZ?

Açıkelli, "Herhangi bir şüpheli etkinlik fark ederseniz ve hesabınıza hala erişiminiz varsa, büyük ve küçük harflerden ve özel karakterlerden oluşan güçlü bir şifre seçerek giriş yapın ve şifrenizi hemen değiştirin" uyarısında bulundu. Açıkelli konuya ilişkin şu tavsiyelerde bulundu:

"Giriş yapamıyorsanız, security@mail.instagram.com'dan (benzer ancak sahte adreslere dikkat edin) e-posta adresinizin değiştiğini söyleyen bir e-posta alıp almadığınızı kontrol edin ve 'Bu değişikliği geri al' seçeneğini seçin. Hala giriş yapamıyorsanız, Başkasının eline geçen hesaplar sayfasına gidin (help.instagram.com aracılığıyla) ve hesabınızı kurtarmayı denemek için talimatları izleyin. Sosyal medya şirketleri, platformlarını denetlemeye ve mümkün olduğunca temiz tutmaya çalışıyor; ancak dolandırıcıları engellemek maalesef çok zor. Bu nedenle gördüğünüz her şeye sağlıklı bir şüpheyle yaklaşırsanız ve tetikte kalırsanız, dolandırıcılıkların çoğunu fark edebilirsiniz."