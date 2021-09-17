Instagram hesabınıza kısa yoldan mavi tik alma - Son Dakika

Sosyal medya platformları her geçen gün popülerliği arttırmaya devam ediyor. Arasına yeni üyeler katılıyor olsa da Instagram hala en popüler sosyal medya platformları arasında yer almakta. Fotoğraf ve video paylaşım platformu olarak kurulan Instagram bünyesine yepyeni özellikler ekleyerek çok daha çekici bir hale geldi. Hepimiz artık düzenli olarak Instagram kullanmayı tercih ediyoruz.

Instagram kullanımı herkes için farklı bir tecrübe olabilir. Bazı kişiler yalnızca kişisel anılarını paylaşmak için Instagram kullanırken bazı kişiler bunu bir gelir kapısı olarak görür. Profesyonel bir Instagram kullanıcısı olmayı düşünen kişiler için de en önemli etmen mavi tik. Instagram mavi tik nasıl alınır sorusunun yanıtını bulmak isteyen kişiler biran önce önemli adımlar atmak için sabırsızlanıyorlar. Bu adımları uygularken, kendiniz başvuru yaptığınızda alabilme olanağınız %30 iken, Evo Medya gibi medya paneli olan ve mavi tik için başlıklı haber yapan firmaları tercih ederseniz, alma oranınız %70 ile %80 arasına çıkabilmektedir.

Instagram Mavi Tik Nedir?

Sosyal medya platformları eğlence yönünde muhteşem imkânlar sunuyor olsa da platformu kötü amaçla kullanan kişilere de bazı fırsatlar doğuruyor. Kurulan sahte hesaplar insanların kandırılması ya da dolandırılması için kullanılabilmekte. Instagram bunun önüne geçmek için mavi tik uygulamasını başlattı. Bizlerin mavi tik olarak bildiği, orijinalinde Account Verification Badget olarak isimlendirilen amblem profilin doğrulanması anlamına gelmektedir.

Genellikle İnstagram üzerinde ünlü isimler, siyasetçiler, sporcular ya da markalar mavi tik alır. Ancak profilini belirli bir düzeye getirmiş ve platform içerisinde kendisini ön plana çıkarmış kişiler de mavi tik alabilmektedir. Bu ihtimalin söz konusu olduğu kişiler Instagram mavi tik nasıl alınır sorusunun yanıtını öğrenerek adımlarını atarlar.

Instagram Mavi Tik Ne İşe Yarıyor?

Instagram artık çok sayıda ürün ve hizmet satışının yapıldığı bir alan haline geldi. İnsanlar birbirlerini hiç görmeden ticaret yapıyorlar. Bu durum güvenin en büyük problem olarak görülmesine sebep olmakta. Özellikle ünlü markaların ürünlerini satın alacak olan kişiler resmi hesaptan alışverişlerini tamamladıklarından emin olmak istiyorlar.

Instagram kullanıcılarının aldığı mavi tik hesabın doğrulandığı ve güvenilir olduğunu anlamına gelmektedir. Herhangi bir kişi ya da marka Instagram mavi tik nasıl alınır sorusunun yanıtını bulup uygulamaya koymuşsa ve sonrasında mavi tiki almışsa artık herkes için daha çok tercih edilen bir profil haline gelecektir. Kısa sürede profilin özellikleri gelişmeye başlar.

Instagram Mavi Tik Alma Şartları Neler?

Instagram kullanıcıları doğrulanmış rozet ya da diğer adıyla mavi tik almak istiyorsa belirli şartları sağlamak zorundadır. Instagram tarafından, yapılan mavi tik başvuruları değerlendirilirken ilk etapta hesabın kamu yararına olup olmadığına bakılır. Platformu kullanan insanlar için faydalı bir profil olduğuna karar verilirse diğer etmenlere bakılmaya başlanır.

Kullanıcılar Instagram mavi tik nasıl alınır sorusunu sorduklarında karşılarına 4 farklı etmen çıkar. Bu etmenleri en iyi şekilde sağlayan kişiler kısa süre içerisinde mavi tiklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşayacaklardır.

Başlıklı Haber

Firma veya kişisel hesabınızın ismi Google'da aratıldığında, haberler sekmesinde, instagram hesabınızın tam adı haber başlığında gözükmesi gerekmektedir. Türkiye'nin önde gelen haber sitelerinde haberiniz olması gerekmektedir. Bunun içinde bizler gibi profesyonel ajansları tercih etmeniz, mağdur olmamanız açısından çok önemlidir.

Özgün Bir Hesap

Hesabınızın özgün bir yapıda olması önemli olan ilk etmendir. Tamamen size ya da markanıza ait bir hesap olması gerekir. Farklı bir kişiyi ya da markayı temsil ediyorsanız, taklit paylaşımlarda bulunuyorsanız mavi tık almanız sizin için çok mümkün olmaz. Daha önce yapılmamış olanı yapmak şart değildir. Ancak tamamen kopya içerikleri mavi tiki düşürebilir.

Benzersizseniz Mavi Tike Yakınsınız

Instagram kullanıcılarının mavi tik alabilmesi için benzersiz bir hesaba ihtiyacı vardır. Herhangi bir şekilde paylaşımlarınızda diğer profillerden esintiler olmamalıdır. Instagram mavi tik nasıl alınır sorusunun cevabı olarak sunulan benzersizlik ne kadar yüksek oranda yakalanırsa mavi tik almak o derecede kolay olacaktır. Markalar için bu durum çok zor olmaz.

Dikkat Çekmeyi Başarın

Hesabınızın dikkat çekici bir tarafının olması son derece önemlidir. Eğer profiliniz Instagram'da sürekli olarak aratılmıyorsa ya da insanlar profilinizi merak ettikleri için takip etmiyorlarsa mavi tik almanız son derece zor olacaktır. Popüler hesapların mavi tikli alması çok daha kolay bir şekilde gerçekleşir.

Her Yönden Eksiksiz Olmalı

Instagram profillerinin mavi tik alabilmesi için eksiksiz bir yapıda olması gerekir. İnstagram mavi tik nasıl alınır sorusunun yanıtı olarak sunulan bu şart profil fotoğrafınızın, en az 1 gönderiniziz, biyografinizin olması anlamına gelmektedir. Bunun yanı sıra hesabınızın herkese açık olması da şarttır. Bu özellikler olmadan mavi tik almak mümkün olmaz.

Instagram'da Mavi Tik Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Instagram'da mavi tik alınırken dikkat edilmesi ve bilinmesi gereken etmenler söz konusudur. İlk olarak kişinin tek bir onaylanmış, yani mavi tik almış hesabı olabilir. Bu hesaplar kişiye özel olduğundan aynı kişinin çok sayıda mavi tikli profilinin olması mümkün olmaz. Bazı markalar farklı dillerde profiller açmayı tercih ederler. Böyle durumlarda Instagram bir istisna yapabilmektedir.

Mavi tik alacağınız hesabın herhangi bir ilgi alanına yönelik olmaması gerekir. Instagram mavi tik nasıl alınır sorusunu soran kişiler ilgi alanları ile ilgili bir hesap açmayı düşünebilirler. Ancak bu mümkün olmaz. Örnek vermek gerekirse @modayorumları şeklinde bir hesap ile mavi tik alamazsınız. Moda yorumu yapıyorsanız kendi isminize bir hesap açmanız ve mavi tik almanız gerekir.

Herhangi bir hesabın mavi tik alması sonsuza kadar hesabın mavi tikli kalması anlamına gelmez. Mavi tikli bir hesabın yapacağı paylaşımlar sonrasında verilen mavi tik geri alınabilir. Ticari profiller yaptıkları birkaç yanlış ticaretin ardından rozetlerinin geri alınması ile cezalandırılacaklardır. Bu sebeple de İnstagram mavi tik nasıl alınır sorusu kadar nasıl korunur sorusu da önem arz etmektedir.

Instagram Mavi Tik Nasıl Alınır? Başvuru İşlemleri Nasıl Yapılıyor?

Instagram ilk döneminde yalnızca ünlü isimlere ya da markalara mavi tik veriyordu.Son dönemde bu durumda bir değişiklik oldu ve başarılı profillerin mavi tikle ödüllendirilmesine karar verildi. Artık profilini belirli bir seviyeye çıkarmış olan kişiler başvurularını yaparak mavi tik alabiliyorlar. Instagram mavi tik nasıl alınır sorusunun cevabını merak eden ve mavi tik başvurusunu yapmak isteyen kişilerin aşağıdaki sırayı takip etmesi gerekli olacaktır:

İlk etapta Instagram hesabınıza giriş yapın.

Giriş işleminin ardından sağ üst köşede yer alan menü simgesine tıklayın.

Meni alanına girdikten sonra bu alanın en alt kısmında yer alan ayarlar bölümüne geçiş yapın.

Ayarlar bölümünde ise hesap sekmesi yer alır. Bu sekmeye giriş yapın.

Hesap bölümünde doğrulama talebi kısmına tıklamanız gerekli. Buradan uygulama sizi mavi tik formuna yönlendirecek.

Doğrulama talebi için karşınıza gelen formda kullanıcı adınız, gerçek adınız ve soyadınız, bilinen adınız ve Instagram hesabınızın hangi kategoriye ait olduğu gibi sorular sorulacaktır.

İstenen bilgileri doğru bir şekilde belirttikten sonra kimlik fotoğrafınızı yüklemeniz istenecektir.

Yapılan işlemlerin ardından Instagram tarafından kontrollere başlanır. Yapılacak kontroller için kimlik bilgilerinizin önemli olduğunu unutmayın. Kimlik kartınızın fotoğrafını okunabilecek bir şekilde koymanız gerekli olacaktır. Yapılan kontroller sonrasında bir sorun görülmezse mavi tik profilinize eklenir.

Siz de artık hesabınızın belirli bir seviyeye geldiğine inanıyorsanız ve Instagram mavi tik nasıl alınır sorusunun yanıtını arıyorsanız belirttiğimiz yolları izleyerek başvurunuzu yapabilirsiniz. Yapılacak kontroller için belirli bir süre olmadığını unutmayın. Sabırla sürecin tamamlanmasını beklemeniz gerekiyor. Veya bizler üzerinden, mavi tik almak için haber yaptırıp, mavi tik alabilirsiniz.