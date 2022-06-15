Instagram Hikayeler'de tuhaf sorun: Kullanıcılar şikayetçi - Son Dakika
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Instagram Hikayeler'de tuhaf sorun: Kullanıcılar şikayetçi

15.06.2022 13:41
Instagram Hikayeler'de tuhaf sorun: Kullanıcılar şikayetçi

Çoğumuzun günde birkaç defa ziyaret ettiği Instagram, Hikayeler özelliği ile kullanıcıları çileden çıkardı.

Instagram, son zamanlarda hiç olmadığı bir hızda özellik ekliyor ve çıkarıyor. Yakın gelecekte arayüz güncellemesi gibi daha büyük değişiklikleri karşımıza çıkaracak olan platform, bir sorunla sinir bozmuş durumda. Bazı Instagram kullanıcılarının şikayeti ile fark edildi ki Instagram, Hikayeler ile ilgili bir sorun yaşıyor. Bu sorundan siz de muzdarip olabilirsiniz.

Sorunun Reddit'te paylaşılması ile paylaşıma verilen destek büyüdü ve hikayelerdeki deneyimi kötüleştiren sorunun varlığı doğrulandı. Instagram'dan henüz soruna dair bir açıklama gelmese de kısa sürede çözülmesi gerektiği kesin.

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Instagram Hikayeler, izlenen hikayeleri tekrar tekrar gösteriyor

Son birkaç gündür Instagram hakkında biriken şikayetlerin ortak bir açıklaması var. Kullanıcılar, izledikleri hikayeleri tekrar tekrar gördüklerini söylüyor. Bu sinir bozucu durumun bir hata mı, yoksa platformda daha çok zaman geçirmemiz için yapılmış kasıtlı bir yönlendirme mi olduğu bilinmiyor. Fakat bunun bir sosyal deney olduğunu düşünen kullanıcılar bile var:

Is anyone else seeing countless Instagram stories you've already viewed today? Whenever someone posts a new one, I have to watch everything all over again. @mosseri is this a social experiment

Chris Welch (@chriswelch) June 14, 2022

Bu sinir bozucu durumun, Instagram'a gelen son güncellemeyle başladığını söyleyenler var. Eğer bu sorundan uzak durmak istiyorsanız gelen güncellemeyi bir süre bekletmeyi tercih edebilirsiniz. Eğer sorunu yaşamaya çoktan başladıysanız, Android'de eski bir sürüme dönme şansınız olabilir. Ancak iOS kullanıcılarının şimdilik beklemekten başka yapabileceği bir şey yok gibi görünüyor.

Instagram Hikayeler'de tuhaf sorun: Kullanıcılar şikayetçi

Instagram, yakın zamanda Hikayeler sekmesini kaldırarak içerikleri Akış sayfasına dahil etmeyi planlıyor. Bu değişiklik küçük bir kullanıcı kesminde çoktan yaşanmış olsa da kullanıcıların geneli hala beklemede. İlerleyen haftalarda bizler de farklı bir Instagram arayüzü ile karşılaşabiliriz. Umuyoruz ki bu değişiklik olduğunda daha hatasız bir deneyim sunulur.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Instagram, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Instagram Hikayeler'de tuhaf sorun: Kullanıcılar şikayetçi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Instagram Hikayeler'de tuhaf sorun: Kullanıcılar şikayetçi - Son Dakika
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