Instagram hikayeleri sürekli başa sarıyor! İşte kullanıcıların sitem dolu paylaşımları

Instagram kullanıcıları don birkaç gündür uygulamanın story kısmında sorun yaşamaya başladı. Instagram'da başka insanların 24 saat profilde kalabilen hikayelerini izleyen insanlar tekrar tekrar aynı hikayelerin önlerine düşmesinden sıkılmış durumda.

HİKAYELER BAŞA SARIYOR

Yaşanan bu hikayelerin başa sarma probleminin ne zaman giderileceği konusunda bir açıklama yapılmazken, kullanıcılar Twitter üzerinden duruma isyan etti...