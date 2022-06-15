Instagram hikayeleri sürekli başa sarıyor! İşte kullanıcıların sitem dolu paylaşımları - Son Dakika
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Instagram hikayeleri sürekli başa sarıyor! İşte kullanıcıların sitem dolu paylaşımları

15.06.2022 13:30

Sosyal medya platformları arasında en çok kullanıcıya sahip uygulamalardan olan Instagram geçtiğimiz birkaç gündür doğru çalışmıyor. Paylaşılan hikayeler izlediği halde uygulama hiç izlenmemiş gibi öne çıkartıyor. İşte kullanıcıların konu hakkında paylaştığı sitem dolu mesajları...

Instagram kullanıcıları don birkaç gündür uygulamanın story kısmında sorun yaşamaya başladı. Instagram'da başka insanların 24 saat profilde kalabilen hikayelerini izleyen insanlar tekrar tekrar aynı hikayelerin önlerine düşmesinden sıkılmış durumda.

HİKAYELER BAŞA SARIYOR

Yaşanan bu hikayelerin başa sarma probleminin ne zaman giderileceği konusunda bir açıklama yapılmazken, kullanıcılar Twitter üzerinden duruma isyan etti...

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Instagram, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Instagram hikayeleri sürekli başa sarıyor! İşte kullanıcıların sitem dolu paylaşımları - Son Dakika


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SON DAKİKA: Instagram hikayeleri sürekli başa sarıyor! İşte kullanıcıların sitem dolu paylaşımları - Son Dakika
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