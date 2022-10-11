Instagram'ı sinirlendiren uygulama, Google Play'den kaldırıldı! - Son Dakika
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Instagram'ı sinirlendiren uygulama, Google Play'den kaldırıldı!

11.10.2022 02:41
Instagram'ı sinirlendiren uygulama, Google Play'den kaldırıldı!

Instagram'ı sinirlendiren ve güvenlik konusunda sorun yaratan The OG App, Google Play üzerinden kaldırıldı! İşte detaylar...

Meta, bir süre önce The OG App adlı uygulamanın App Store ve Google Play'den kaldırılmasını istemişti. Bu uygulama, Instagram için öne çıkan reklamları engelliyordu. Fakat Instagram ücretsiz bir uygulama oluşundan dolayı gelirini reklamlar üzerinden sağlıyor. Bu nedenle OG App, bunu engelleyerek şirketin politikalarını ihlal ediyordu. Peki, taraflar konuyla ilgili neler söyledi? Uygulamayı kullanmak güvenli mi? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Google Play de uygulamanın fişini çekti!

The OG App isimli uygulama, Instagram'ın çıkarlarıyla çeliştiği nedeniyle Google Play üzerinden de tamamen kaldırıldı. Ayrıca uygulamayı kullanmak için Instagram hesap bilgilerinin girilmesi gerekiyordu. Bu durum da bilgilerin verilmesi nedeniyle güvenlik açısından sorun teşkil ediyordu.

Instagram'ı sinirlendiren uygulama, Google Play'den kaldırıldı!

İlk çıktığı andan itibaren birçok kişi tarafından kullanılan ve hızla yayınlanan uygulamada reklamları kaldırmanın yanında ek olarak bir de özelleştirilebilme özelliği de bulunuyordu. Aynı zamanda mesajlar için okundu bilgisinin kapanmasını da sağlıyordu. The OG App, Eylül ayında piyasaya çıkmasına rağmen kısa süre içinde popüler olmayı başardı.

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Meta konuyla ilgili olarak OG App hakkında şu açıklamaları yaptı:

"Bu uygulama, politikalarımızı ihlal ediyor. Gerekli tüm yaptırımları gerçekleştiriyoruz."

Instagram'ı sinirlendiren uygulama, Google Play'den kaldırıldı!

The OG App uygulaması ise resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şimdilik kullanıcılarına hizmet veremeyeceğini açıkladı. Uygulama illegal yollar aracılığıyla Android telefonlara hala yüklenebiliyor. Fakat indirdikten sonra Instagram kullanıcılarının güvenlik konusunda sorun yaşaması muhtemel. Uygulamayı kullanan bazı Twitter kullanıcıları, bir süre sonra Instagram'ın kendilerini şüpheli giriş konusunda uyardığını açıkladı.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce iki taraftan hangisi haklı? Düşüncelerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

Instagram, Twitter, Google, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Instagram'ı sinirlendiren uygulama, Google Play'den kaldırıldı! - Son Dakika

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