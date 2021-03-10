Instagram için video çekerken bacağını kırdı: 'Gerçekten aptalcaydı' - Son Dakika

Instagram için video çekerken bacağını kırdı: 'Gerçekten aptalcaydı'

10.03.2021 10:51
Instagram için video çekerken bacağını kırdı: 'Gerçekten aptalcaydı', System.String[]

KOLTUK DEĞNEKLERİYLE YÜRÜDÜ55 yaşındaki iki çocuk annesi, Shields, bir süre hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildi.

KOLTUK DEĞNEKLERİYLE YÜRÜDÜ

55 yaşındaki iki çocuk annesi, Shields, bir süre hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Sokakta iki koltuk değneğiyle yürüyen güzel oyuncu, kendisini görüntüleyen ve sorular yönelten basın mensuplarına gülümseyerek yanıt verdi.

HER GÜN YAPTIĞI EGZERSİZ

Brooke Shields, geçen ay geçirdiği kazayı, katıldığı bir TV programında anlatmıştı. Formunu korumak için düzenli olarak egzersiz yapan Shields, yine denge tahtasında egzersiz yaptığını anlatıp "Her gün kullandığım o denge tahtalarından birinin üzerindeydim. Bu, yapmayı sevdiğim bir şey. Bunu Instagram için yaparken bir anda aptalca dikkatim dağıldı ve havaya uçtum ve düştüm" diyerek uylum kemiğinin nasıl kırıldığını anlatmıştı.

HASTANEDE TEDAVİ GÖRDÜ

İnsan vücudundaki en uzun ve güçlü kemik olan uyluk kemiği (femur kemiği) kırılması yüzünden hastanede yatan Shields, tedavi sürecinde yürüme egzersizleri yaparken çekilen videolarını da sosyal medya sayfasından paylaştı. Merdiven egzersizi sırasında çekilen videosuna Instagram sayfasında yer veren Shields "Her seferinde bir adım" diye yazmıştı.

ÇOCUK YILDIZ OLARAK ÜNLENDİ

1965 yılında dünyaya gelen Brooke Shields, küçük yaşta sinema dünyasında adını duyurdu. Tartışma yaratan 1978 tarihli Pretty Baby adlı filmle sinema serüvenine başlayan Shields, bir yıl sonra da Wanda Nevada adlı filmde rol aldı. 1980'de rol aldığı Endless Love ise onun kariyeri ve hayatı için bir dönüm noktası oldu.

80'lerin ikinci yarısında üniversite eğitimi için sinema kariyerine ara veren Shields, Fransız Edebiyatı bölümünden mezun oldu. 1.83 santimlik boyu yüzünden birçok rolü kaçırdığını itiraf eden Shields, okulunu bitirdikten sonra Sunnedny Susan'ın da aralarında bulunduğu birçok dizide kamera karşısına geçti.

TENİS YILDIZI İLE EVLENİP BOŞANDI

Brooke Shields, özel hayatı, annesiyle ilişkileri ve bekaret konusundaki görüşleriyle de hep magazin gündeminin ilk sıralarında kaldı. Monaco Prensi Albert, Michael Jackson gibi ünlülerle yaşadığı aşklarla konuşulan Shields, dönemin tenis yıldızı Andre Agassi ile evlenip boşandı. 2001'de yapımcı Chris Hency ile hayatını birleştiren Shields, iki çocuk annesi.

Instagram için video çekerken bacağını kırdı: 'Gerçekten aptalcaydı'

Brooke Shields, Instagram, Tenis, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Instagram için video çekerken bacağını kırdı: 'Gerçekten aptalcaydı' - Son Dakika Magazin


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