Instagram, iOS Kullanıcılarının Hesap Silmesine İzin Verecek! - Son Dakika
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Instagram, iOS Kullanıcılarının Hesap Silmesine İzin Verecek!

02.07.2022 19:21
Instagram, iOS Kullanıcılarının Hesap Silmesine İzin Verecek!

Instagram artık iPhone ve iPad kullanıcılarının hesaplarını doğrudan Apple cihazlarındaki uygulama içinden silmelerine izin verecek güncellemeyi aldı.

Apple kısa süre önce geliştiriciler için App Store İnceleme Yönergelerini güncelledi.

Sonuç olarak Instagram, kullanıcıların Instagram hesaplarını silmelerine veya devre dışı bırakmalarına izin vermek için bir uygulama içi seçenek eklemek zorunda kaldı.

Ancak bu durum sadece iPhone kullanıcıları için geçerlidir. Daha öncesinde, Instagram hesabınızı silmek istediyseniz, uzun ve yorucu bir süreç izlemeniz gerekiyordu. Bu nedenle, çoğu insan bunun yerine devre dışı bırakmayı seçiyordu. Ancak Apple'ın Uygulama İnceleme Yönergeleri'ndeki değişiklikle birlikte Instagram gibi uygulamalar artık bu süreci kullanıcıları için daha kolay hale getirmek zorunda kaldı.

Instagram, iOS Kullanıcılarının Hesap Silmesine İzin Verecek!

Instagram, iOS Kullanıcılarının Hesap Silmesine İzin Verecek Güncelleme Aldı

Artık Instagram hesabı olan iPhone kullanıcıları uygulama ayarlarına giderek hesaplarını silebilirler. Meta'ya ait platform, birkaç ay sonra uygulamaya geri dönmek isterseniz, hesabınızı geçici olarak devre dışı bırakma seçeneği sunar.

Sadece Instagram değil, çoğu uygulama, silme mekanizmasını insanların uğraşmak istemeyeceği şekilde tasarlamıştır.

Ancak Apple'ın App Store'daki değişiklikleri, kullanıcıların bundan böyle iPhone'ları aracılığıyla bu güce sahip olmalarını sağlıyor.

Google, bu platformlara yalnızca web'e yönelik silme işlemiyle çalışma fırsatı vermeye devam ediyor. Apple'ın yönergelerini değiştirmesiyle, Google'ın da yakın gelecekte aynı şeyi izlemesi muhtemeldir.

Instagram, iOS Kullanıcılarının Hesap Silmesine İzin Verecek!

İOS Uygulamasından Instagram Hesabı Nasıl Silinir?

iPhone'unuzda Instagram uygulamasını açın

Profil bölümüne dokunun

Hesaplar'a gidin ve ardından Hesabı Sil'e tıklayın

Instagram size iki seçenek sunar: Hesabı Devre Dışı Bırak veya Sil

Hesabı sil'i seçin ve onaylayın

Bu işlemleri yaptıktan sonra Instagram, hesabın gerçekten silinmesini istediğinizden emin olmak için size 30 gün daha veriyor. Bundan önce, Instagram'ın hesabınızı tamamen kaldırmasını durdurma seçeneğiniz var.

Raporlara göre Meta, WhatsApp gibi ortak sahip olduğu tüm ürünlerinin yeni normlara uygun olmasını sağlıyor. Şu anda uygulama içi hesap silme seçeneği sunmayan uygulamaların, Apple'ın yeni politikasına uyması gerekecek.

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Kaynak: Tekmoloji

Instagram, Apple, Teknoloji, Son Dakika

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