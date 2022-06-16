Instagram, iPhone kullanıcılarını çileden çıkaran problemi çözdü! - Son Dakika
Üye Girişi

Instagram, iPhone kullanıcılarını çileden çıkaran problemi çözdü!

16.06.2022 11:42
Instagram, iPhone kullanıcılarını çileden çıkaran problemi çözdü!

Instagram, iPhone kullanıcılarını çıldırtan Hikayeler özelliğindeki hatayı getirdiği son güncelleme ile ortadan kaldırdı.

Geçtiğimiz günlerde birçok Instagram kullanıcısı platformda yaşadıkları sinir bozucu sorunları paylaştı. Bunların başında ise Hikayeler özelliğinin beklenildiği gibi çalışmamasından kaynaklanan birtakım problem yer alıyordu. Fakat Instagram, bugün paylaştığı güncelleme ile sorunu çözdü.

Instagram, Hikayeler için bir güncelleme yayınladı!

Instagram, bugün akşam saatlerinde iOS kullanıcıları ile yeni bir güncelleme paylaştı. Burada temel olarak hata düzeltmelerinin ve performans geliştirmelerinin yapıldığı bildirildi. Yani Hikayeler özelliğinde yaşanan sorun çözüldü.

Instagram, iPhone kullanıcılarını çileden çıkaran problemi çözdü!

Android tarafına henüz bir güncelleme gelmedi. Fakat Samsung, Xiaomi, Oppo, Realme, Vivo, Tecno, General Mobile ve Reeder gibi Android tarafındaki markaların kullanıcıları bu tip bir hata aldıklarını paylaşmadı. Ancak siz böyle bir durum yaşıyorsanız Play Store üzerinden manuel olarak güncelleme kontrolü yapabilirsiniz.

Instagram Hikayeler'de tuhaf sorun: Kullanıcılar şikayetçi

Yaşanan sorunu kabaca tarif etmek gerekirse, izlemiş olduğumuz bir Hikaye'nin listenin sonuna gitmesi gerekirken yeni bir paylaşım varmış ya da sanki halde hiç izlememişiz gibi tekrar tekrar ilk sırada karşımıza çıkması olarak belirtebiliriz.

Tabii bu problemi tüm Instagram kullanıcılarının yaşamadığını belirtelim. Zira akıllı telefonun üreticisinden, kullandığı arayüze kadar birçok etken olabilir. ya da sizin yaşadığınız bir problem bir başkasında olmayabilir. Bu tip durumlarda ise uygulamaya geri bildirimde bulunmak en hızlı çözüm olacaktır.

Instagram, web için görüşme desteği getiriyor!

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan bir uygulama geliştiricisinin söylediğine göre Instagram, web ve masaüstü uygulamaları için sesli ve görüntülü görüşme özelliğini test ediyor. Önümüzdeki günlerde genel betaya sunulacağı belirtiliyor.

Instagram, iPhone kullanıcılarını çileden çıkaran problemi çözdü!

Daha sonra ise gelecek bir güncellemeyle birlikte uygulama olarak bilgisayarlarında kullananlarla paylaşılacak. Tarayıcı üzerinden Direct kullananların ise bir işlem yapmasına gerek kalmayacak. Tıpkı Facebook'ta olduğu gibi yeni özellikleri kullanabilecekler.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Hikayeler özelliğindeki bu problemi siz de yaşadınız mı? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
500
Hindistan'da eteğiyle yere çömelen kadın, maymunlar tarafından taciz edildi Hindistan'da eteğiyle yere çömelen kadın, maymunlar tarafından taciz edildi Eski futbolcu ve Survivor yarışmacısı Sercan Yıldırım'ın yeni tarzı beğeni topladı Eski futbolcu ve Survivor yarışmacısı Sercan Yıldırım'ın yeni tarzı beğeni topladı
Kaynak: Shiftdelete

Instagram, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Instagram, iPhone kullanıcılarını çileden çıkaran problemi çözdü! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
12:11 Resmen açıklandı! MHP Diyarbakır il teşkilatı kapatıldı
12:08 700 yıllık mezarı kazan bilim insanları, 200 milyona yakın insanın ölümüne sebep olan kara vebanın kaynağını buldu
11:51 Pençe- Kilit Operasyonu'nda hain saldırı! Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik şehit düştü
11:45 Ebru Şancı Öztürk'ten yok artık dedirtecek sözler! "Kocam para karşılığında kadınlarla yemek yiyebilir, paranın yüzü sıcaktır"
11:45 Düğünde örgüt propagandası yaptılar! PKK lehine slogan atan 10 kişi yakalandı
11:43 Sığınmacı kampı savaş alanına döndü! Kahramanmaraş Valiliği'nden ilk açıklama yapıldı
11:41 Döviz alım satım işlemlerinde kimlik şartı tutar sınırı 2 bin dolar artarak 5 bin dolara yükseldi
11:38 Galatasaraylı Oğulcan Çağlayın'ın düğününde şaşırtan isim! Küs oldukları sanılıyordu
11:14 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.017 lira seviyesinden işlem görüyor
11:06 Motorine 1,29 liralık zamdan sonra 80 kuruşluk bir zam daha geliyor! Litre fiyatı 29,99'a yükselecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 12:15:59. #1.13#
SON DAKİKA: Instagram, iPhone kullanıcılarını çileden çıkaran problemi çözdü! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement