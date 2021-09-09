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Instagram işletme hesabı kullanıcılarına "dolandırıcılık" uyarısı - Son Dakika

Instagram işletme hesabı kullanıcılarına "dolandırıcılık" uyarısı

09.09.2021 12:04
Instagram işletme hesabı kullanıcılarına

Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Ergün, Instagram işletme hesaplarının dolandırıcılık faaliyetine maruz kalması durumunda kullanıcıların daha ağır bir manzara ile karşı karşıya kalacağını belirterek, "Böyle bir durumla karşılaşan Instagram işletme sahipleri, vakit kaybetmeksizin...

Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Ergün, Instagram işletme hesaplarının dolandırıcılık faaliyetine maruz kalması durumunda kullanıcıların daha ağır bir manzara ile karşı karşıya kalacağını belirterek, "Böyle bir durumla karşılaşan Instagram işletme sahipleri, vakit kaybetmeksizin konuyu Instagram kurumsal iletişiminden Instagram yönetimine ve takipçilerine bildirmeli, savcılığa veya en yakın kolluk birimine müracaat etmelidir." ifadesini kullandı.

Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, Instagram işletme hesaplarında yaşanan mağduriyetler ve siber dolandırıcılık konularına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Dünya genelinde milyonlarca aktif kullanıcıya sahip sosyal medya platformu Instagram'ın, bireysel kullanıcılara olduğu kadar profesyonel kullanıcılara da farklı imkanlar sunduğunu aktaran Ergün, bu imkanların başında ise Instagram işletme hesabının geldiğini kaydetti.

Kullanıcıların işletme-ticari hesaplarını platforma taşıyarak hesaplar açtığını ve satışını yaptığı ürünleri tüketicilerle buluşturduğunu bildiren Ergün, "Son dönemde ise dolandırıcılar Instagram işletme hesaplarını hacklemekte ve Derneğimize de bu minvalde çok sayıda mail ve telefon gelmektedir. Bireysel Instagram kullanıcıları dolandırıcılık faaliyetine maruz kaldıkları durumlarda dolandırıcılık faaliyetini gerçekleştirenler Türk Ceza Kanunu'nda tanımlanan 'bilişim sistemine girme' ve 'sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme' suçundan sorumlu olmakta ve yargılamaları yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Instagram işletme hesaplarının dolandırıcılık faaliyetine maruz kalması durumunda kullanıcıların daha ağır bir manzara ile karşı karşıya kalacağını belirten Ergün, "Çünkü bu yöntem ile ele geçirilen işletme hesaplarında kullanıcılar; ticari faaliyetlerini yerine getirememekte, ticari itibarları zedelenmekte ve hesaplarından satış yapamadıkları için para kazanmaktan mahrum kalmaktadır. Ayrıca, bu gibi durumlarda çalınan hesaplardan alışveriş yapmaya devam eden kullanıcılar dolandırıcılık faaliyetinin mağduru olmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

"Vakit kaybetmeksizin bildirimde bulunun"

Böyle bir durumla karşılaşan Instagram işletme sahiplerinin, vakit kaybetmeksizin konuyu Instagram kurumsal iletişiminden Instagram yönetimine ve takipçilerine bildirmesi, savcılığa veya en yakın kolluk birimine müracaat etmesi gerektiğini aktaran Ergün, şunları kaydetti:

"Daha sonrasında ise hem ticari itibarlarının zedelenmesi hem de ticari faaliyetlerini yerine getiremedikleri için yoksun kaldıkları karın tespit edilebilmesi için maddi ve manevi tazminat davası açabilirler. Bu türden dolandırıcılık faaliyetlerine karşın yapabilecekleriniz ise şüpheli bağlantılara tıklamamak. Gelen mesajın veya mailin doğruluğunu kontrol etmek için internette kısa bir araştırma yapın. Bağlantıların URL adreslerini mutlaka dikkatle kontrol edin. Instagram hesabınızda ve mail adresinizde kullandığınız şifrelerin güçlü olmasına özen gösterin. İki faktörlü kimlik doğrulama yöntemini kesinlikle aktif edin."

Dolandırıcılık, Instagram, Bilişim, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Instagram işletme hesabı kullanıcılarına 'dolandırıcılık' uyarısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Instagram işletme hesabı kullanıcılarına "dolandırıcılık" uyarısı - Son Dakika
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