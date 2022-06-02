Instagram kayıp çocuklar için harekete geçti! İşte yeni özellik

Popüler sosyal medya platformu Instagram, son zamanlarda yeni özellikleriyle gündemde yer alıyor. Şimdi de şirket, kaybolan ve kaçırılan çocuklar için harekete geçiyor. Bir blog gönderisine göre Instagram, çarşamba günü Küresel Kayıp Çocuklar Günü şerefine yeni özelliğini kullanıma sundu. Bu özellik, kullanıcıların bölgelerindeki kayıp çocukların bildirimlerini görmelerini ve paylaşmalarını sağlayacak.

Uyarıda resim, açıklama ve kaçırılma yeri gibi bilgiler yer alacak

Kullanıcıların bölgelerindeki kayıp çocuklar için 'Amber Alerts' özelliğini başlattığını duyurdu. Yeni özellik sayesinde, arama alanında olan kullanıcılar için Instagram akışında bir uyarı olacak. Uyarıda, bir resim, açıklama ve kaçırma olayının yeri gibi bilinen tüm bilgileri içerecek. Sonrasında isteyen kullanıcılar haberi yaymak için uyarıyı paylaşacak.

Özellik, ilk olarak ABD'de ve diğer 25 ülkede kullanıma sunuluyor. Ayrıca şirket, ilerleyen zamanlarda bu özelliği daha fazla ülkeye genişletmeyi planlıyor. Şirket, Instagram'da Amber uyarısı alan kullanıcıların yakınlarında, bir aramanın olduğunu belirtti. Ek olarak platform, bir kullanıcının profilinde listelenen şehir, açıksa IP adresi ve konum hizmetleri gibi mevcut bilgileri kullandığını söylüyor. Bunun nedeni ise uyarıların kime gösterileceğini belirlemek.

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Bugün başlayan özellik, önümüzdeki birkaç hafta içinde Arjantin, Avustralya, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Ekvator, Yunanistan, Guatemala, İrlanda, Jamaika, Kore, Litvanya, Lüksemburg dahil olmak üzere pek çok ülkede kullanımda olacak.

Amber Alerts özelliği ABD'deki Ulusal Kayıp ve İstismara Uğrayan Çocuklar Merkezi (NCMEC) ve İngiltere'deki Ulusal Suç Ajansı gibi çeşitli kuruluşlarla ortak bir şekilde geliştirildi. Meta'da güven ve güvenlik direktörü Emily Vacher konuyla ilgili blog yazısında açıklama yaptı. "Amber Alerts, topluluklarımızı çocukları güvende tutma konusunda destekleyebilmemizin önemli bir yoludur ve bu çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyoruz."

Instagram'ın ana şirketi Meta, Amber Alerst özelliğini ilk olarak 2015 yılında Facebook'ta kullanıma sundu. O zamandan beri sosyal medya devi, Amber Alerts'i Facebook kullanıcılarının arama akışlarında gösterdi. Instagram, kayıp çocuk uyarılarının ABD ve dünya çapında yüzlerce çocuğu kurtarma konusunda yardımcı olduğunu söylüyor.

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