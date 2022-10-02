Instagram İki Faktörlü Kimlik Doğrulama Kapatma / Açma - Son Dakika
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Instagram İki Faktörlü Kimlik Doğrulama Kapatma / Açma

02.10.2022 12:14
Instagram İki Faktörlü Kimlik Doğrulama Kapatma / Açma

Instagram kullanıcı güvenliğini çeşitli yöntemler ile koruyor. İki faktörlü kimlik doğrulama da bunlardan bir tanesi.

Sosyal medya hesapları çoğu zaman kötü niyetli insanların hedefi haline gelebiliyor. Uygulamalar ise güvenlik için çeşitli yöntemler sunuyor. Instagram da kullanıcı güvenliğini çeşitli yöntemler ile koruyor. İki faktörlü kimlik doğrulama da bunlardan bir tanesi.

Instagram iki faktörlü kimlik doğrulama nasıl yapılır?

İki faktörlü kimlik doğrulaması, Instagram hesabınızı ve şifrenizi korumanıza yardımcı olan bir güvenlik özelliğidir. İki faktörlü kimlik doğrulamasını ayarladıysanız birisi hesabınıza tanımadığımız bir cihazdan giriş yapmaya çalıştığında bir bildirim alırsınız veya özel bir giriş kodu girmeniz istenir.

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İşte adımlar:

İlk olarak Instagram uygulamasını açın.

Sağ altta yer alan resminiz ile profilinize giriş yapın.

Profil ekranınızın sağ üst köşesindeki "üç çizgi" simgesine dokunun.

Çıkan ekranda "Ayarlar"a giriş yapın.

"Güvenlik" seçeneğine dokunun.

"İki Faktörlü Kimlik Doğrulaması" kısmına giriş yapın.

Alt kısımda yer alan "Başla" düğmesine dokunun.

Çıkan sayfada eklemek istediğiniz güvenlik yöntemini seçin.

Daha sonra çıkan talimatları izleyin.

  • Instagram İki Faktörlü Kimlik Doğrulama Kapatma / Açma
  • Instagram İki Faktörlü Kimlik Doğrulama Kapatma / Açma

Instagram'da iki faktörlü kimlik doğrulaması için üç güvenlik yönteminden birini seçmeniz gerekiyor. Bu seçenekler arasında "Üçüncü taraf bir kimlik doğrulama uygulaması", "Kısa Mesaj" ve "Whatsapp" yer alıyor. İki faktörlü kimlik doğrulamasını kullanabilmek için bu seçeneklerden en az birini ayarlamış olmanız gerekiyor.

İki faktörlü kimlik doğrulama nasıl kapatılır?

Peki, Instagram'da iki faktörlü kimlik doğrulama korumasını kullandınız ancak bu özelliği artık kapatmak istiyorsunuz. Bunun için yapmanız gerekenleri de sıraladık. Instagram İki Faktörlü Kimlik Doğrulama Kapatma işlemini gerçekleştirmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

İşte adımlar:

İlk olarak Instagram uygulamasını açın.

Sağ altta yer alan resminiz ile profilinize giriş yapın.

Profil ekranınızın sağ üst köşesindeki "üç çizgi" simgesine dokunun.

Çıkan ekranda "Ayarlar"a giriş yapın.

"Güvenlik" seçeneğine dokunun.

"İki Faktörlü Kimlik Doğrulaması" kısmına giriş yapın.

Daha önce iki faktörlü doğrulama için hangi yolu tercih ettiyseniz o seçeneğe giriş yapın.

Bu bölümde iki faktörlü kimlik doğrulamasının açık olduğunu göreceksiniz.

Bu özelliği kapatmak için butonu sola doğru kaydırın.

Gelen "İki faktörlü kimlik doğrulama konusunda emin misiniz" uyarısına "Kapat" diyerek onaylayın

  • Instagram İki Faktörlü Kimlik Doğrulama Kapatma / Açma
  • Instagram İki Faktörlü Kimlik Doğrulama Kapatma / Açma

İşte Instagram İki Faktörlü Kimlik Doğrulaması özelliğini açmak bu kadar kolay. Peki siz Instagram'ın bu özelliğini kullanıyor musunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında ya da SDN Forum'da bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Instagram, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Instagram İki Faktörlü Kimlik Doğrulama Kapatma / Açma - Son Dakika

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