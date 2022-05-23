Instagram kullanıcıları dikkat: Elon Musk sizi stalklıyor olabilir! - Son Dakika
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Instagram kullanıcıları dikkat: Elon Musk sizi stalklıyor olabilir!

23.05.2022 20:36
Instagram kullanıcıları dikkat: Elon Musk sizi stalklıyor olabilir!

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, gizli bir Instagram hesabı olduğunu açıkladı. Peki iş insanı, bu hesabı neden kullanıyor?

Elon Musk ile Twitter arasındaki belirsizlik sürüyor. İş insanı, bir süre önce platformun sahte ve spam hesaplarla ilgili yaptığı açıklamanın ardından satın alma işlemlerini askıya aldı. Söz konu su veriler doğrulana kadar hiçbir şey yapmayacağını dile getiren Musk, şimdiye dek kararından geri adım atmadı.

Şu sıralar 2016'da bir SpaceX çalışanını taciz ettiği iddiasıyla gündemden düşmeyen Elon Musk, şimdi de Twitter'dan yaptığı paylaşımda gizli bir sosyal medya hesabının olduğunu dile getirdi. Peki iş insanı neden böyle bir hesaba ihtiyaç duyuyor?

Elon Musk: Gizli bir Instagram hesabım var

Elon Musk, sosyal medyada bir hayli aktif. Hatta bugüne dek kripto para başta olmak üzere çeşitli alanlarla ilgili yaptığı ilginç paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Ancak günümüzde bu paylaşımların aksine sosyal medya platformu Twitter'ı satın alıp almayacağıyla gündemde.

Instagram kullanıcıları dikkat: Elon Musk sizi stalklıyor olabilir!

İş insanı, Twitter'da 2018'den bu yana Pranay Pathole adlı bir kullanıcıyla sürekli bir etkileşim içerisinde. Bu nedenle insanlar, söz konusu hesabın Musk tarafından yönetildiği iddialarını ortaya atmaya başladı. Hatta iki kullanıcının sohbet ve retweet sayılarının normalin bir hayli üzerinde olması da söylentileri doğrular nitelikteydi.

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Hindistanlı bir mühendis olduğu öğrenilen Pranay Pathole, geçtiğimiz saatlerde yaptığı paylaşımla Elon Musk'ın bunca işin arasında hesabını yönettiği iddialarını net bir dille yalanladı. Musk, bu paylaşıma çok geçmeden yanıt verdi ve kafalardaki soru işaretleri biraz daha artırdı.

Elon Musk, Pathole'nin açıklamasını doğruladı ve ilginç bir şekilde kendisinin gizli bir Instagram hesabı olduğunu söyledi. Bu hesabı neden kullandığı konusunda ise herhangi bir açıklama yapmayan iş insanı arkadaşlarımdan gelen linklere tıklıyorum demekle yetindi.

Haha I don't even have a burner twitter account! I do have a cheesy secret Instagram account, so I can click on links that friends send me.

— Elon Musk (@elonmusk) May 22, 2022

Musk'ın gizli bir Instagram hesabı kullanmasının ana nedeni muhtemelen güvenlik. Zira günümüzde sahte bağlantılarla çalınan sosyal medya hesaplarının sayısı bir hayli fazla. Öte yandan sürekli göz önünde olması nedeniyle sosyal medyada daha rahat dolanmak için de böyle bir karar almış olabilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Musk'ın gizli bir Instagram hesabı kullanmasının ana nedeni ne? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Güncel Instagram kullanıcıları dikkat: Elon Musk sizi stalklıyor olabilir! - Son Dakika


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