Instagram kullanıcıları müjde! Artık profil fotoğrafını büyütmek mümkün

Meta'ya ait sosyal medya platformu Instagram, art arda yeni özellikleriyle gündemde yer alıyor. Platform şimdi de kullanıcıların merakla beklediği, küçük ama etkili bir özellik üzerinde çalışıyor. Bir mobil geliştirici olan Alessandro Paluzzi, yaptığı paylaşımla Instagram'ın, profil fotoğrafını görüntüleme özelliğini duyurdu.

Profil fotoğrafına dokunarak fotoğrafı büyütmek mümkün olacak

Bugün erken saatlerde Alessandro Paluzzi, Instagram'ın profil fotoğraflarını uzun dokunarak genişletmelerine izin veren bir özellik üzerinde çalıştığını açıkladı. Bu özellik, özellikle kullanıcılar tarafından platformun en büyük eksikliklerinden biri olarak yer alıyordu.