Son Dakika Haberleri: Instagram Mesajıyla İstifa Eden İran Dışişleri Bakanı, Yine Instagram'da İstifasını Geri Çekti
BBC

Instagram Mesajıyla İstifa Eden İran Dışişleri Bakanı, Yine Instagram'da İstifasını Geri Çekti

59 dakika önce

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, önceki gün Instagram hesabında duyurduğu istifasını, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin reddetmesinin ardından yine Instagram hesabında geri çekti ve ülkeyi ziyaret eden Ermenistan Başbakanını karşılama törenine katıldı.

Instagram Mesajıyla İstifa Eden İran Dışişleri Bakanı, Yine Instagram'da İstifasını Geri Çekti, System.String[]
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, önceki gün Instagram hesabında duyurduğu istifasını, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin reddetmesinin ardından yine Instagram hesabında geri çekti ve ülkeyi ziyaret eden Ermenistan Başbakanını karşılama törenine katıldı.

Zarif, Instagram hesabındaki son paylaşımında "Tüm hayatımı ülkeye ve büyük halkına hizmetle geçirdim. Dış politika zaferinden ve Dışişleri Bakanlığı'nın dış politika geliştiren kurum olarak güvenilirliğinden, ulusal çıkarları ve İran halkının uluslararası arenadaki haklarını korumada ön saflarda bir kurum olmasından başka bir kaygım yok. " dedi.

Zarif ayrıca "Dışişleri Bakanlığı'nın tüm sorumluluklarını, herkesin işbirliği ve koordinasyonu ve aynı zamanda rehberliğiyle, Dini lider ve Cumhurbaşkanı'nın sağduyusu ve nezaretiyle, anayasa ve yasalar çerçevesinde, güçlü bir şekilde yerine getireceğini umuyorum." diye de ekledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de, 2015'teki Nükleer Anlaşma nedeniyle, yönetimdeki sertlik yanlıları tarafından hedef alınan ılımlı müttefikinin arkasında durdu ve istifasını reddetti.

ABD eğitimli tecrübeli bir diplomat Zarif, İran'ın nükleer programına kısıtlamalar konulması karşılığında, ambargoların hafifletilmesini öngören anlaşmada büyük rol oynamıştı.

https://www.instagram.com/p/BuYD4rah6FX/?utm_source=ig_web_copy_link

Ruhani, resmi haber ajansı IRNA'da yayımlanan mektubunda "Dini lider sizi geniş ABD baskısı karşısındaki direnişte 'güvenilir, cesur ve dindar' biri olarak tanımlarken, istifanızı kabul etmenin ulusal çıkarlarımıza aykırı olduğunu değerlendiriyor ve rededdiyorum." demişti. Devrim Muhafızları komutanından destek

Zarif'e duyulan güvenin bir başka ifadesi olarak da üst düzey Devrim Muhafızları komutanlarından Kasım Süleymani, Zarif'in İran'ın dış politikasından sorumlu başlıca insan olduğunu ve Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney tarafından desteklendiğini söyledi.

Yarı resmi ISNA Haber Ajansı, Ruhani'nin açıklamasının ardından, Zarif'in ülkeyi ziyaret eden Ermenistan Başbakanını karşılama törenine katıldığını duyurdu.

Zarif istifası için bir gerekçe açıklamamıştı.

Ancak, istifanın İran'daki sertlik yanlıları ve ılımlı kanat arasındaki güç mücadelesini ortaya koyduğu ve Hamaney'i taraf seçmeye zorladığı yorumları yapılıyor.

Zarif'in bir müttefiki Reuters Haber Ajansına yaptığı açıklamada, ABD'nin Nükleer Anlaşma'dan çekilmesinden bu yana Zarif'in giderek artan bir şekilde eleştirilere maruz kaldığını söyledi.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:04 

Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı, Instagram, İran, Yenikadinda Gösterme, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran Lideri Ruhani, Dışişleri Bakanı Zarif'in İstifasını Kabul Etmedi AK Parti'nin İzmir Adayı Zeybekçi, İsmet İnönü'nün Sözleriyle Seslendi: Namuslular, Namussuzlar Kadar Cesur Olmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Canlı Yayında Duygu Dolu Anlar Yaşadı! Mısır'ın Başkenti Kahire'de Bir Tren İstasyonunda Yangın Çıktı! En Az 20 Kişi Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 13:03:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Instagram Mesajıyla İstifa Eden İran Dışişleri Bakanı, Yine Instagram'da İstifasını Geri Çekti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]