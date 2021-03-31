Instagram Mesajları Nasıl Silinir? - Son Dakika

Instagram, kullanıcıların kolay ve eğlenceli bir şekilde fotoğraf ve video paylaşmasına olanak tanıyan en popüler uygulamalardan biridir. Yıllar geçtikçe, uygulama doğrudan mesajlar da dahil olmak üzere birçok ek özelliğe sahip oldu. Instagram'da yeniyseniz ve artık Instagram mesajlarını nasıl sileceğinizden eminseniz, okumaya devam edin. Uygulamayı ve tarayıcıyı kullanarak bunu nasıl yapacağınızı göstereceğiz, böylece daha kolay bulduğunuz yöntemi seçebilirsiniz.
Instagram mesajları nasıl silinir: Uygulamayı kullanarak
Instagram mesajlarını uygulamayı kullanarak silebilirsiniz. Sil'e dokunduğunuzda, eylemi onaylayacak bir açılır pencere olmayacağını unutmayın, bu yüzden bunu yapmadan önce iki kez düşünün. Bunu yapmak çok basit ve işte adımlar:
Akıllı telefonunuzdaki Instagram uygulamasını açın
Ekranın sağ üst köşesindeki mesajlaşma simgesine dokunarak Doğrudan mesajlara erişin
Silmek istediğiniz sohbeti bulun
Görüşmeye dokunun ve basılı tutun
Son olarak, Sil'e dokunun.
Instagram mesajları nasıl silinir: Tarayıcıyı kullanarak
Mesajları silmenin başka bir yolu da tarayıcı kullanmaktır. Bunu nasıl yapacağınız aşağıda açıklanmıştır:
Seçtiğiniz tarayıcıyı açın ve Instagram.com'a gidin.
Oturum aç
Sağ üstteki mesajlar simgesine tıklayın
Silmek istediğiniz sohbeti bulun ve üzerine tıklayın.
Görüşmenin sağ üst köşesindeki i düğmesine tıklayın
Sohbeti Sil'i tıklayın
Bir pop-up görünecektir, işlemi onaylamak için Sil'i tıklayın.
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