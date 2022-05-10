Instagram NFT platformuna evriliyor: Fiyatlar artacak mı? - Son Dakika

Bir zamanlar yalnızca arkadaşlarımızla fotoğraf paylaşmak için kullandığımız Instagram artık bir NFT platformu olma yolunda ilerliyor. Halihazırda satış yapmak isteyenler için kapıları aralayan platform, Meta'nın gelecek planları doğrultusunda hareket ediyor. İşte detaylar…

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Instagram bu hafta NFT desteğini getiriyor!

Instagram'ın kurucusu ve şu anki yöneticisi Adam Mosseri, bugün sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı bir paylaşımda müjdeyi verdi. Uzun zamandır Instagram uygulamasında NFT paylaşım konusunu çalıştıklarını ve bu hafta bazı ABD'li içerik üreticileriyle birlikte test etmeye başlayacaklarını söyledi.

NFTs on Instagram ?? This week we're beginning to test digital collectibles with a handful of US creators and collectors who will be able to share NFTs on Instagram. There will be no fees associated with posting or sharing a digital collectible on IG. See you next week! ??? pic.twitter.com/VuJbMVSBDr — Adam Mosseri (@mosseri) May 9, 2022

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada Adam Mosseri şunları söyledi:

Bu hafta, Instagram'da NFT'leri paylaşabilecek bir avuç ABD'li içerik oluşturucu ve koleksiyoncu ile dijital koleksiyonları test etmeye başlıyoruz. Instagram'da bir dijital tahsilatın yayınlanması veya paylaşılmasıyla ilgili herhangi bir ücret alınmayacak.

Instagram'ın NFT konusunda böyle bir adım atacağı tahmin ediliyordu. Zira geçtiğimiz dönemde Facebook yerine Meta çatısı altında tekrar yapılanan şirketler birer birer kripto ve NFT desteklerini duyurdu. Instagram'da her ne kadar bir zamanlar yalnızca fotoğraf paylaştığımız bir yer olsa da zamana ayak uydurmak için evrilmeye başladı.

Tabii Meta'nın Metaverse kavramı henüz daha çok yeni. Gelecek planları içerisinde yer alan ancak bir kaç basamağı çıktı. Fakat 3. parti geliştiriciler ve üreticiler tarafından büyük destek görüyor. NFT pazarları, ürünleri ve koleksiyonlarının trendi ise son dönemde büyük düşüşte. Öyle ki milyonlarca dolara satılan bazı parçalar şu anda değerinin yüzde 10'u kadar tekliflere anca ulaşabiliyor.

Bu sebeple Instagram tarafından getirilecek yeni destekle birlikte pazarın canlanabileceği söyleniyor. Artık daha fazla NFT karşımıza çıkacak. Bu sebeple daha fazla kişi satın almak için teklifte bulunacak. Dolayısıyla fiyatlarında artması bekleniyor.

Ancak Instagram'a gelen bazı eleştirilerin oldukça yerinde olduğunu söylememiz lazım. Örneğin, yıllardır iPad'lere düzgün bir uygulama entegrasyonu gerçekleştirilemedi. Bu sebeple bunun gibi pek çok şeyi göz önüne alan yatırımcılar, bu alanda bir adım atmadan öne somut sonuçları görmek istediğini belirtiyor.

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