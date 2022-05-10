Instagram NFT platformuna evriliyor: Fiyatlar artacak mı? - Son Dakika
Üye Girişi

Instagram NFT platformuna evriliyor: Fiyatlar artacak mı?

10.05.2022 10:26
Instagram NFT platformuna evriliyor: Fiyatlar artacak mı?

Instagram sonunda beklenen NFT adımını atıyor. Şirketin kurucusu ve yöneticisi Adam Mosseri, bu hafta testlerin başlayacağını söyledi.

Bir zamanlar yalnızca arkadaşlarımızla fotoğraf paylaşmak için kullandığımız Instagram artık bir NFT platformu olma yolunda ilerliyor. Halihazırda satış yapmak isteyenler için kapıları aralayan platform, Meta'nın gelecek planları doğrultusunda hareket ediyor. İşte detaylar…

Instagram takip isteği gönderilenler nasıl bulunur?

Instagram bu hafta NFT desteğini getiriyor!

Instagram'ın kurucusu ve şu anki yöneticisi Adam Mosseri, bugün sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı bir paylaşımda müjdeyi verdi. Uzun zamandır Instagram uygulamasında NFT paylaşım konusunu çalıştıklarını ve bu hafta bazı ABD'li içerik üreticileriyle birlikte test etmeye başlayacaklarını söyledi.

NFTs on Instagram ??

This week we're beginning to test digital collectibles with a handful of US creators and collectors who will be able to share NFTs on Instagram. There will be no fees associated with posting or sharing a digital collectible on IG.

See you next week! ??? pic.twitter.com/VuJbMVSBDr

— Adam Mosseri (@mosseri) May 9, 2022

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada Adam Mosseri şunları söyledi:

Bu hafta, Instagram'da NFT'leri paylaşabilecek bir avuç ABD'li içerik oluşturucu ve koleksiyoncu ile dijital koleksiyonları test etmeye başlıyoruz. Instagram'da bir dijital tahsilatın yayınlanması veya paylaşılmasıyla ilgili herhangi bir ücret alınmayacak.

Instagram'ın NFT konusunda böyle bir adım atacağı tahmin ediliyordu. Zira geçtiğimiz dönemde Facebook yerine Meta çatısı altında tekrar yapılanan şirketler birer birer kripto ve NFT desteklerini duyurdu. Instagram'da her ne kadar bir zamanlar yalnızca fotoğraf paylaştığımız bir yer olsa da zamana ayak uydurmak için evrilmeye başladı.

Instagram NFT platformuna evriliyor: Fiyatlar artacak mı?

Tabii Meta'nın Metaverse kavramı henüz daha çok yeni. Gelecek planları içerisinde yer alan ancak bir kaç basamağı çıktı. Fakat 3. parti geliştiriciler ve üreticiler tarafından büyük destek görüyor. NFT pazarları, ürünleri ve koleksiyonlarının trendi ise son dönemde büyük düşüşte. Öyle ki milyonlarca dolara satılan bazı parçalar şu anda değerinin yüzde 10'u kadar tekliflere anca ulaşabiliyor.

Bu sebeple Instagram tarafından getirilecek yeni destekle birlikte pazarın canlanabileceği söyleniyor. Artık daha fazla NFT karşımıza çıkacak. Bu sebeple daha fazla kişi satın almak için teklifte bulunacak. Dolayısıyla fiyatlarında artması bekleniyor.

Instagram NFT platformuna evriliyor: Fiyatlar artacak mı?

Ancak Instagram'a gelen bazı eleştirilerin oldukça yerinde olduğunu söylememiz lazım. Örneğin, yıllardır iPad'lere düzgün bir uygulama entegrasyonu gerçekleştirilemedi. Bu sebeple bunun gibi pek çok şeyi göz önüne alan yatırımcılar, bu alanda bir adım atmadan öne somut sonuçları görmek istediğini belirtiyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi SDN Forum'da veya yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
500
Twitter, Keşfet'i tamamen değiştiriyor: İşte yeni tasarım Twitter, Keşfet'i tamamen değiştiriyor: İşte yeni tasarım Sevgilisinden Hamile Olduğunu Duyurdu Sevgilisinden Hamile Olduğunu Duyurdu

Tam Gemi Şok Denemeleri, adam mosseri, Instagram, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Shiftdelete

Son Dakika Güncel Instagram NFT platformuna evriliyor: Fiyatlar artacak mı? - Son Dakika


Son Dakika
16:47 Dondurmacıdaki Che Guevara fotoğrafını çekemeyen Nagehan Alçı olayın tüm detaylarını anlattı: Kendimi çırılçıplak hissettim
16:42 FED'in faiz artırımı Amazon, Google, Tesla, Microsoft gibi devleri etkiledi: Milyonlarca dolar kayıp yaşandı
16:20 Gezi davasında 8 sanığın tutukluluklarına yapılan itiraz reddedildi
16:16 Çin'de bir kadın ve köpeği bir ay boyunca 1 metrekarelik telefon kulübesinde karantinada kaldı!
16:15 Oyun oynarken başına mermi isabet etmişti! 10 yaşındaki çocuk tüm çabalara rağmen kurtarılamadı
16:09 Benzine 78 kuruş zam geldi! İstanbul'da litre fiyatı 21,13 liraya ulaştı
16:03 TFF'nin Trabzonspor kararına Fenerbahçe'den sert açıklama
12:44 Asgari ücretli son zamlarla 354 simit kaybetti: 1417 simit alabilecekken şimdi 1063'e düştü
15:59 Dün tutuklanan Furkan Vakfı Başkanı Kuytul, Patnos Cezaevi'ne sevk edildi! Avukatı: Bu sevk değil sürgün
15:58 Bekçilerin kimlik sorduğu mahalle sakinleri arasında arbede çıktı: İki kişiye 1600'er lira para cezası kesildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 16:54:11. #1.12#
SON DAKİKA: Instagram NFT platformuna evriliyor: Fiyatlar artacak mı? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement