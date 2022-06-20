Instagram Reels'de yeni dönem: Beğeni ve görüntülemeye veda! - Son Dakika
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Instagram Reels'de yeni dönem: Beğeni ve görüntülemeye veda!

20.06.2022 15:42
Instagram Reels'de yeni dönem: Beğeni ve görüntülemeye veda!

Instagram platformun Reels özelliğinin beğenilere ve görüntülemelere odaklı olmadığını kanıtlamak adına önemli bir adım atmaya hazırlanıyor

Instagram Reels, TikTok'a rakip olarak sosyal medya platformu üzerinden kısa videolar paylaşılmasına olanak sağlıyor. Gittikçe popülerleşen Instagram Reels, son dönemde ise beğeni ve görüntülenme sayılarının öne çıkarılması ile eleştiriliyordu.

Instagram Reels beğeni ve görüntülenme sayısına veda ediyor

Instagram ise platformun Reels özelliğinin yalnızca beğenilere ve görüntülemelere odaklı olmadığını kanıtlamak adına önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre Instagram Reels'deki beğeni ve görüntüleme sayısı gizlenebilecek.

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Alessandro Paluzzi tarafından Twitter üzerinden paylaşılan bir gönderiye göre Instagram, Reels beğeni ve görüntülenme sayılarını gizlemek için çalışmalar yapıyor. Buna göre Reels paylaşımlarında bundan böyle beğeni ve yorum bölümlerinin altında rakamlar yer almayacak.

#Instagram is working on hiding the likes and views count to #Reels as well ??

?? Currently there isn't a separated setting for Reels, the count will be hidden when the setting to hide them in posts is turned on. pic.twitter.com/Z5NuqNDZic

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) June 17, 2022

Yüksek beğeni sayısına sahip paylaşımların yeni beğeniler almasının çok daha muhtemel olduğunu söyleyebiliriz. Reels kısmında yüksek beğeniye sahip videolara karşı diğer paylaşımların ise şanslarının daha az olduğu bir gerçek. Instagram bu yeni özellik ile birlikte kullanıcıların etki altında kalmadan beğeni yapmasını hedefliyor.

Instagram ayrıca yeni tam ekran anasayfa görüntülenmesini de test etmeye başladı. Bununla birlikte video ve Reels paylaşımlarının da tam ekran olarak gösterilmesi için çalışmalar devam ediyor. Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Instagram üzerinden yaptığı bir paylaşım ile yeni özelliği duyurmuştu.

Instagram Reels'de yeni dönem: Beğeni ve görüntülemeye veda!

Videoların ağırlığını arttırmak isteyen Instagram bu konuda adımlar atmaya devam ediyor. Kullanıcılar şu anda tam ekranda izlemek için video üzerine tıklamak zorunda kalıyor. Gelen yeniliklerin ardından videolar direkt olarak tam ekranda açılacak.

Bu aşamada Instagram'ın yeni özelliklerinin ne zaman tam olarak kullanıma sunacağı ise henüz netlik kazanmadı. Ancak yakın zamanda bu özellikler kullanılmaya başlayacaktır. Peki siz Instagram Reels hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Instagram, Twitter, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Instagram Reels'de yeni dönem: Beğeni ve görüntülemeye veda! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Instagram Reels'de yeni dönem: Beğeni ve görüntülemeye veda! - Son Dakika
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