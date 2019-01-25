Son Dakika Haberleri: Instagram Takipçilerim Bir Günümü Yönetiyor !!

Instagram Takipçilerim Bir Günümü Yönetiyor !!

14 dakika önce

Bugün instagram takipçilerim yani siz evde bir günümü kontrol ettiniz beni gerçekten tanıyosunuz hahah eğlenceli anketler yaptık yemek giyim makyaj ÖPÜLDÜNÜZ !

Bugün instagram takipçilerim yani siz evde bir günümü kontrol ettiniz beni gerçekten tanıyosunuz hahah eğlenceli anketler yaptık yemek giyim makyaj ÖPÜLDÜNÜZ !

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:42 Kaynak: Youtube

Makyaj, Genel
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