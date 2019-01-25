Instagram Takipçilerim Bir Günümü Yönetiyor !!
14 dakika önce
Bugün instagram takipçilerim yani siz evde bir günümü kontrol ettiniz beni gerçekten tanıyosunuz hahah eğlenceli anketler yaptık yemek giyim makyaj ÖPÜLDÜNÜZ !
Bugün instagram takipçilerim yani siz evde bir günümü kontrol ettiniz beni gerçekten tanıyosunuz hahah eğlenceli anketler yaptık yemek giyim makyaj ÖPÜLDÜNÜZ !
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:42 Kaynak: Youtube
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