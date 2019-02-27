Instagram Takipçilerim Bir Günümü Yönetti *kulağımı Deldim*
25 dakika önce
Ben Enes Batur, Instagram Takipçilerim bir günümü yönetti, bana eziyet çektirdiniz, küpe taktık, garip şeyler yedik, bütün gün bana acı çektirdiniz instagram üzerinden delirdim piercing takmaya kadar gittik, güzel ve eğlenceli ve komik bir video oldu iyi seyirler.
Ben Enes Batur
, Instagram
Takipçilerim bir günümü yönetti, bana eziyet çektirdiniz, küpe taktık, garip şeyler yedik, bütün gün bana acı çektirdiniz instagram üzerinden delirdim piercing takmaya kadar gittik, güzel ve eğlenceli ve komik bir video oldu iyi seyirler.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 08:14 Kaynak: Youtube
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