İnstagram Takipçlerim Alışverişimi Yönetti !! (Cüzdanım Kayboldu)

Bugün sizler instagram takipçilerim alışverişimi aslında bir günümü yönetti kontrol ediyor yine maceralar yaşadım cüzdanımızı paramızı kaybettik annem yine çıldırdı kıyafet market içecek yemek her şeyi siz seçtiniz dolu ve pahalı bir alışveriş oldu ahahaD Umarım beğenirsiniz HEPİNİZİ ÖPÜYORUM !!

Bugün sizler instagram takipçilerim alışverişimi aslında bir günümü yönetti kontrol ediyor yine maceralar yaşadım cüzdanımızı paramızı kaybettik annem yine çıldırdı kıyafet market içecek yemek her şeyi siz seçtiniz dolu ve pahalı bir alışveriş oldu ahahaD Umarım beğenirsiniz HEPİNİZİ ÖPÜYORUM !!

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