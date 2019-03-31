Son Dakika Haberleri: İnstagram Takipçlerim Alışverişimi Yönetti !! (Cüzdanım Kayboldu)

İnstagram Takipçlerim Alışverişimi Yönetti !! (Cüzdanım Kayboldu)

7 dakika önce

Bugün sizler instagram takipçilerim alışverişimi aslında bir günümü yönetti kontrol ediyor yine maceralar yaşadım cüzdanımızı paramızı kaybettik annem yine çıldırdı kıyafet market içecek yemek her şeyi siz seçtiniz dolu ve pahalı bir alışveriş oldu ahahaD Umarım beğenirsiniz HEPİNİZİ ÖPÜYORUM !!

Bugün sizler instagram takipçilerim alışverişimi aslında bir günümü yönetti kontrol ediyor yine maceralar yaşadım cüzdanımızı paramızı kaybettik annem yine çıldırdı kıyafet market içecek yemek her şeyi siz seçtiniz dolu ve pahalı bir alışveriş oldu ahahaD Umarım beğenirsiniz HEPİNİZİ ÖPÜYORUM !!

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:11 Kaynak: Youtube

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