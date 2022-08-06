Instagram taslaklar nerede? Taslak görme ve silme - Son Dakika
Üye Girişi

Instagram taslaklar nerede? Taslak görme ve silme

06.08.2022 09:02
Instagram taslaklar nerede? Taslak görme ve silme

Instagram taslaklar nerede? Instagram taslak görme ve silme nasıl yapılır? gibi soruların cevabını yazımızda verdik.

Instagram, 2 milyarın üzerindeki kullanıcısıyla en popüler sosyal medya platformlarının başında geliyor ve birçok kullanışlı işlevi bünyesinde barındırıyor. Ancak bazıları gözden kaçabiliyor. Bunlardan birisi de taslak olarak kaydedilen gönderiler. Peki Instagram taslaklar nerede? Taslak görme ve silme işlemi nasıl yapılır? sorularını cevapladık!

Instagram taslaklar nerede?

Instagram, kullanıcılara taslak olarak kaydedilen gönderileri yönetme imkanı sunuyor. Birkaç adımda taslakları yeni gönderilerde olduğu gibi paylaşma, görme ve silme gibi işlemler gerçekleştirilebiliyor.

Adım 1: Instagram uygulamasını açın.

Adım 2: Sağ üst köşede yer alan "+" simgesine dokunun.

Instagram taslaklar nerede? Taslak görme ve silme

Adım 3: , Açılan sekmede karşınıza Gönderi, Hikaye ve Reels paylaşmanın yanı sıra Canlı Yayın başlat seçenekleri çıkacaktır.

Adım 4: Gönderi taslaklarınızı görebilmek için Gönderi paylaş seçeneğine tıklayın.

Instagram taslaklar nerede? Taslak görme ve silme

Adım 5: Daha önceden kaydetmiş olduğunuz bir taslak varsa, paylaşım ekranında Taslaklar sekmesi altında sizlere gösterilecektir.

Instagram taslaklar nerede? Taslak görme ve silme

Adım 6: Burada dilerseniz, kaydetmiş olduğunuz taslağı yeniden paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda sağ üst köşede yer alan Yönet seçeneğine tıklayarak bunları silmeniz de mümkün.

Instagram taslaklar nerede? Taslak görme ve silme

Kullanıcıların Reels ve Hikaye taslaklarını da yönetmesi mümkün. Hikaye taslakları için ana sayfada sol üst köşedeki hikaye paylaşma seçeneğine tıklayın. Gönderi paylaşmada olduğu gibi önceden kaydedilmiş bir taslağınız varsa Taslaklar sekmesi altında sizlere sunulacaktır. Dilerseniz yeniden paylaşabilir ya da sağ üst köşeden Seç seçeneğine tıklayarak silebilirsiniz.

Instagram taslaklar nerede? Taslak görme ve silme

Reels taslakları için ise profilinize girerek Reels sekmesine girin. Burada daha önceden kaydedilmiş Reels videolarını görebilirsiniz. Aynı şekilde yeniden paylaşabilir veya dilerseniz sağ üst köşedeki Seç ifadesine tıklayarak kalıcı olarak silebilirsiniz.

Instagram taslaklar nerede? Taslak görme ve silme

Gençler en çok hangi sosyal ağı seviyor? İşte araştırma sonuçları

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
500
'Merve, Murat'tan sonra delirdi' sözlerine Murat Dalkılıç'tan sert tepki: Merve özgürce, canı nasıl istiyorsa yaşıyor 'Merve, Murat'tan sonra delirdi' sözlerine Murat Dalkılıç'tan sert tepki: Merve özgürce, canı nasıl istiyorsa yaşıyor Şeyma Subaşı, barıştığı eski sevgilisi Modammed Alsaloussi'nin kucağına oturarak poz verdi Şeyma Subaşı, barıştığı eski sevgilisi Modammed Alsaloussi'nin kucağına oturarak poz verdi
Kaynak: Shiftdelete

Instagram, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Instagram taslaklar nerede? Taslak görme ve silme - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
07:48 "Merve, Murat'tan sonra delirdi" sözlerine Murat Dalkılıç'tan sert tepki: Merve özgürce, canı nasıl istiyorsa yaşıyor
07:43 Pençe-Kilit'te şehit düşen uzman çavuşun yıllar önceki paylaşımı yürek yaktı: Annemin çığlığına tüm şehir uyanacak, ama ben uyanmayacağım
05:33 Tayvan Savunma Bakanlığı: Çin'e ait 49 askeri uçak, Tayvan Boğazı'ndaki "orta çizgi"yi geçti
02:48 Resmi Gazete'de yayımlandı: 7 büyükelçi merkeze çekildi, yerlerine yeni isimler atandı
00:48 Milyoner'e katılan yarışmacıdan büyük gaf! Yanlışlıkla yaptığı işi söyleyip konuyu değiştirdi
00:22 Milli Takım'ın hocası Kuntz futbolseverleri sinirlendirdi! Türkiye yerine Almanya'yı tercih etti
00:20 Denetimden kaçmak isterken yakalanan sürücüye 4 ayrı suçtan 4 bin 500 TL ceza kesildi
00:15 Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta yapılan çifte indirim bu gece yarısından itibaren etkili olacak
00:07 Bayern Münih sahasında Eintracht Frankfurt'u 6-1 mağlup etti
23:51 UEFA'nın Fenerbahçe'ye verdiği kısmi seyircisiz oynama cezası 2 yıl ertelendi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 09:02:43. #1.11#
SON DAKİKA: Instagram taslaklar nerede? Taslak görme ve silme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement