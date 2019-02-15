Son Dakika Haberleri: Instagram Web Üzerinden Doğrudan Mesaj Özelliğini Test Ediyor

Instagram Web Üzerinden Doğrudan Mesaj Özelliğini Test Ediyor

1 saat önce

Instagram Web DM Özelliği Ekleniyor Instagram Web üzerinden Doğrudan Mesaj özelliğini test ediyor.

Instagram Web Üzerinden Doğrudan Mesaj Özelliğini Test Ediyor, System.String[]
Instagram Web DM Özelliği Ekleniyor


Instagram Web üzerinden Doğrudan Mesaj özelliğini test ediyor. Facebook Instagram kullanıcılarını Mobil taraftan dizüstü bilgisayar tarafına da çekmek istiyor. Aslında kullanıcılar için oldukça kullanışlı bir özellik olarak.

Ortaya çıkan son haberlere göre Facebook'ın sahibi olduğu Instagram'da önemli bir özelliğin devreye alınması söz konusu. Instagram kullanıcılarının web tarayıcıları üzerinden Instagram kullanmaya başladığını biliyoruz. Ancak en önemli sorunlardan birisi web hizmeti üzerinden Doğrudan Mesaj  "DM Mesaj" özelliği henüz kullanılamıyor…

Ancak Facebook, direkt mesaj özelliğini Mobil ve Masaüstü kullanıcılarına da getirmeye kararlı görünüyor. Tersine mühendislik uzmanı Jane Manchun Wong ilk olarak Facebook'un bir çok mesajlaşma uygulamasını birleştirmek istediğini bildirdiği haberlerinden sonra, yeni bir özelliğin test edildiğini de aktardı.

Instagram Web Üzerinden Doğrudan Mesaj

Instagram is testing Direct on Web pic.twitter.com/bpdY9bep24

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) 12 Şubat 2019

Doğrudan Mesajlaşma Instagram Android ve iOS Uygulamalarının bir parçası olarak yer alıyor. Doğrudan bir başka kullanıcıya mesaj gönderme özelliğini web sitesi üzerinde kullanılamıyor. Wong tarafından tespit edilen test özelliğine göre; web'teki menü çubuğuna DM mesaj simgesi ekleyerek kullanıcıların yeni DM görüntülemelerine ve bu mesajlara yanıt vermesine izin veriliyor.

Yine de bu özelliğin test edildiğini ve Instagram Web'e getirilmesinin garanti olmadığını hatırlatmakta fayda var.

TechCrunch

Jane Manchun Wong

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:15 Kaynak: Teknotalk.com

Facebook, Instagram, Teknoloji
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