"Instagram, Whatsapp ve Facebook'ta global sorun yaşanıyor"
46 dakika önce
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Instagram, Whatsapp ve Facebook servislerinde dünya genelinde kesintiler yaşandığını belirterek, "Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 07:59 Kaynak: AA
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan
, Instagram
, Whatsapp
ve Facebook
servislerinde dünya genelinde kesintiler yaşandığını belirterek, "Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." ifadesini kullandı.
Sayan, Twitter
hesabından, sosyal iletişim ağlarında yaşanan sorunlara ilişkin paylaşımda bulundu.
Instagram, Whatsapp ve Facebook servislerinde dünya genelinde kesintiler yaşandığını bildiren Sayan, "Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.
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