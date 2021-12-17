Instagram yeni güncellemesini test ediyor! Hikaye süreleri 1 dakikaya çıkıyor - Son Dakika

Instagram'da hikayelere video yüklemek pek çok Instagram kullanıcısının kullandığı bir yöntem. Instagram, hikayeleri daha da geliştirmek için yeni bir güncellemeyi kullanıcılarına sunacak. Test edildiği fark edilen son özellik, bu çabanın son bir örneği gibi görünüyor. Bu özellik, Instagram hikayelerindeki süre sınırını uzatıyor.

15 SANİYEDEN 60 SANİYEYE ÇIKTI

Şu anda Instagram, 15 saniyeden uzun bir video yüklediğinizde, söz konusu videoyu otomatik olarak birden fazla farklı hikayeye bölüyor. İlk kez Türkiye'deki bir Instagram kullanıcısının fark ettiğine göre ise hikayelerdeki 15 saniyelik süre sınırı 60 saniyeye yükseltiliyor. Böylece 60 saniyelik bir videoyu bölünmeden Instagram hikayenize ekleyebilecek, şimdikinden daha uzun hikayeler paylaşabileceksiniz.