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Instagram zenginleri listesine damga vuran Cristiano Ronaldo'nun tek paylaşımdan aldığı para dudak uçuklattı - Son Dakika

Instagram zenginleri listesine damga vuran Cristiano Ronaldo'nun tek paylaşımdan aldığı para dudak uçuklattı

01.07.2021 15:41

Portekizli yıldız Ronaldo, Instagram'da herhangi bir ürünün promosyonu için paylaştığı tek mesajla 1,6 milyon dolar kazanarak Instagram'ın yıllık ünlü zenginler listesinde zirvede yer aldı. Ronaldo böylece, 'The Rock' lakabıyla tanınan güreşçi ve aktör Dwayne Johnson'ı ve şarkıcı Ariana Grande'yi gerisinde bıraktı.

Ronaldo, EURO 2020 sırasında bir basın toplantısında masadaki kola şişesini kenara itince turnuvanın sponsorları arasındaki şirketin hisseleri büyük değer kaybına uğramıştı.

GELİRİ İKİ KATINA YÜKSELDİ

Insider Voice haberine göre, Ronaldo'nun ürün promosyonu paylaşımı için 2019'da 889 bin dolar olan ücreti geçen yıl neredeyse iki katına yükseldi. Ronaldo, 300 milyon ile Instagram'da en fazla takipçiye sahip kişi. Facebook ve Twitter gibi diğer sosyal medya platformlarıyla birlikte bu sayı 550 milyonu aşıyor.

MESSİ 7. SIRADA YER ALDI

Instagram'da en fazla kazanan ilk 10 listesinde Ronaldo'nun dışında futbolcu olarak 1,2 milyon dolar ile Lionel Messi yedinci sırada yer alıyor.

Listedekilerin altısı kadın yıldızlardan oluşuyor. Ünlülerin ürün promosyonu amaçlı mesaj paylaşımı için talep ettiği ücret geçen yıl büyük oranda artmıştı. Bunda salgın nedeniyle internet ve sosyal medya kullanımının artması da etkili oldu.

Kim Kardashian'ın ücreti 560 bin dolar, Johsnon'ınki ise 500 bin dolar arttı.

Instagram geliri sıralaması:

Cristiano Ronaldo: 1 milyon 600 bin dolar

Dwayne Johnson: 1 milyon 520 bin dolar

Ariana Grande: 1 milyon 510 bin dolar

Kylie Jenner: 1 milyon 490 bin dolar

Selena Gomez: 1 milyon 460 bin dolar

Kim Kardashian: $ 1 milyon 410 bin dolar

Lionel Messi: 1 milyon 160 bin dolar

Beyoncé Knowles: 1 milyon 140 bin dolar

Justin Bieber: 1 milyon 100 bin dolar

Kendall Jenner: 1 milyon 5 bin dolar

Aralık 2020'de 9 yaşındaki Ryan Kaji, en fazla ücret alan YouTuber olmuş, Forbes dergisine göre, geçen yılki kazancı 29,5 milyon doları bulmuştu.

Son üç yıldır rekoru elinde bulunduran Kaji, YouTube kanalında oyun ve oyuncak paketlerini açıp yorum yapmasıyla biliniyor.

Instagram zenginleri listesine damga vuran Cristiano Ronaldo'nun tek paylaşımdan aldığı para dudak uçuklattı

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Son Dakika Spor Instagram zenginleri listesine damga vuran Cristiano Ronaldo'nun tek paylaşımdan aldığı para dudak uçuklattı - Son Dakika Spor


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