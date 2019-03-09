Instagramcılar Sokak Sakinlerini İsyan Ettirdi: Gelmesinler, Yemek Bile Yiyemiyoruz!

ÇOK sayıda beğeni alan binlerce fotoğrafla Instagram
'da büyük ilgi gören Cremieux Sokağı'nın sakinleri, fotoğraf çekmek için sokağa akın edenlerden bıktı. Sokağın sakinleri giriş ve çıkışlara kapılar konulmasını ve kapıların yoğun saatlerde, akşamları, haftasonları ve iyi ışığın mükemmel Instagram fotoğrafını arayan insanları çektiği güneşin doğuş ve batış saatlerinde kapatılmasını istiyor.
EVİMİZİN ÖNÜNDE İKİ SAAT KLİP ÇEKTİLER
Bir sokak sakini France Info radyosuna yaptığı açıklamada, "Tam yemeğe oturuyoruz ve o sırada insanlar fotoğraf çekmeye başlıyor. Rap şarkıcıları penceremizin altında video klip çekerken iki saat geçiriyor veya bekarlığa veda partileri yapanlar bir saat boyunca pencerimizin önünde bağırıyor. Açıkçası, bıktık artık" dedi.
INSTAGRAM DEĞİL İNSANLAR SUÇLU İzlanda
, Venedik
ve Peru'daki Machu Picchu'da, Instagram kullanıcılarının kabul edilemez davranışlarına tanık olduğunu söyleyen seyahat güncesi yazarı Kris Morton suçlanması gerekenin, Instagram uygulaması değil insanların davranışları olduğuna dikkati çekti. Morton "Fotoğraflar insanları seyahat etmeye ve dünyayı görmeye teşvik ediyor. Ama özel mülklere izinsiz girmek, belirli noktaları işgal etmek, çitlerden atlayıp, yoldan çıkmak kabul edilebilir değil. Instagram'ı istediğiniz gibi kullanın ama ev sahiplerine, diğer gezginlere ve çevreye saygılı olun" mesajı gönderdi.