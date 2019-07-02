Son Dakika Haberleri: "INSTEX nükleer anlaşmanın sakat çocuğu"
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"INSTEX nükleer anlaşmanın sakat çocuğu"

1 saat önce

İran Genel Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, ülkesine yönelik ABD yaptırımlarının aşılması, Avrupa ülkelerinin İran ile ticaretlerinin sürdürülmesi için oluşturulan özel ödeme mekanizması INSTEX'i "nükleer anlaşmanın sakat çocuğu" olarak değerlendirdi.

İran Genel Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, ülkesine yönelik ABD yaptırımlarının aşılması, Avrupa ülkelerinin İran ile ticaretlerinin sürdürülmesi için oluşturulan özel ödeme mekanizması INSTEX'i "nükleer anlaşmanın sakat çocuğu" olarak değerlendirdi.
Tasnim Haber Ajansı'na göre, Muntazeri, "Avrupa bu sakat çocuğu bize dayatıyor. Fakat inşallah (İranlı) yetkililer nükleer anlaşmanın sakat çocuğunu kabul etmeyeceklerdir." dedi.
ABD'nin sözünden döndüğünü ve bazı ülkelerin sözlerini yerine getirmediklerini İranlı yetkililerin göz önünde bulundurması gerektiğini dile getiren Muntazeri, halkın ekonomik sıkıntı içerisinde olduğunu bunun aşılması için ele verilmesinin öneminin altını çizdi.
INSTEX İran'ın beklentilerini karşılamadı
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçı, cuma günü, INSTEX'in faaliyete geçtiğini ve ilk transferin yapıldığını duyurmuştu.
Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, söz konusu mekanizma kapsamında Avrupa ülkeleri tarafından İran'ın hesabına 4 milyon Avro yatırılmasıyla ilgili değerlendirmesinde, petrol parasının yatırılamadığı bir INSTEX mekanizmasının İran'ın ihtiyaçlarına cevap vermeyeceğini belirtmiş, "3-4 milyon dolar veya avro yatırılmasının bu mekanizmanın işlemesi açısından bir anlamı yoktur. Petrol paraları yatırılmalıdır." ifadelerini kullanmıştı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi ise, söz konusu mekanizmanın İran'ın taleplerini karşılamadığını belirtmişti.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 01:08 Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, İran, Güncel
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