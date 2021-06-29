İnstitut français Türkiye'den Fransız Sinema Haftası - Son Dakika

Fransız Sinema Haftası adıyla başlatılan proje kapsamında Türkiye'de vizyona girmemiş 5 Fransız yapımı uzun metrajlı film ve 5 Türk ya da ortak yapım kısa metraj film Ankara'dan başlayarak 20'den fazla şehirde gösterilecek.

Fransız Sinema Haftası'nın ziyaret edeceği şehirlerde, sinemaseverler 5 gün boyunca her akşam bir Türk yönetmen ya da yapımcı tarafından çekilen bir kısa metrajlı filmin ardından aynı temada ve Türkçe altyazılı bir Fransız filmini izleyebilecekler. İzleyiciler bu vesile ile bir sosyal komedi, bir drama, bir animasyon filmi, bir belgesel ve bir aile komedisini keşfetme sansı bulacak.

Fransa Büyükelçiliği ve Institut français Türkiye audiovisuel işbirliği ataşesi

Ghislain Vidal-Giraud, Fransız Sinema Haftası'nı başka şehirlerde yaşayan ve İstanbul, Ankara ve İzmir'de bulunan Institut français sinemalarından faydalanma olanağı bulamayan sinemaseverlere yönelik olarak düzenlediklerini ifade ederek « her zaman buluşamadığımız ve Fransız sinemasını nispeten daha az tanıyan bu kitle ile buluşmak arzusundayız » dedi.

Yeni yeteneklerin çıkması için çok önemli olan ancak daha az izlenen kısa metrajlı filmleri desteklemek istediklerini söyleyen Ghislain Vidal-Giraud, « bu nedenle her bir uzun metrajlı Fransız filminin öncesinde bir kısa metrajlı film gösterimi planladık. Ayrıca sinema alanındaki işbirliğimizi ilerletmek istiyoruz, mesela Türk-Fransız sinema işbirliğinin en iyi örneklerinden Hayaletler filmini programa koyduk. Burada amacımız genç sinemacılara Fransa'nın uluslararası ortak üretim ülkesi olduğunu hatırlatmak. 2019 yılında 35 farklı ülke ile işbirliği yapılarak 116 Fransız filmi çekildi » diye konuştu.

Sinema salonu olan ve gösterim yapabilecek tüm kurumlar festivali ağırlayabilir !

Fransız Sinema Haftası'nı sinema salonu ve projeksiyon malzemesi olan tüm sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin ağırlayabileceğini belirten Ghislain Vidal-Giraud Institut français Türkiye olarak bu kurumlardan herhangi bir katılım bedeli istenmeyeceğinin altını çizdi. Festivali ağırlayacak kurumların sembolik bir fiyata bilet satacaklarını ve gelirin bir bölümünü Institut français Türkiye ile paylaşacaklarını belirten Vidal-Giraud, « Institut français Türkiye filmlerin gösterim haklarını üstleniyor, ayrıca katılan kurumlara festivalin duyurulması için biriletişim kiti gönderiyoruz » dedi.