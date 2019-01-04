Son Dakika Haberleri: İnsu Teknik Yerli Otomobil Projesi İçin Hazır

İnsu Teknik Yerli Otomobil Projesi İçin Hazır

4 dakika önce

Gazlı amortisör sektöründe Türkiye'de lider, dünyada da en büyük global oyunculardan biri haline gelen ve 50'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren İnsu Teknik, hızla büyümeye ve gelişmeye devam ediyor.

İnsu Teknik Yerli Otomobil Projesi İçin Hazır, System.String[]

40 milyon TL'lik yatırıma imza atarak, Turanköy Sanayi Bölgesi'ndeki yeni fabrikasına taşınan İnsu Teknik, yerli otomobil projesinde de yer almak istiyor.

2005 yılından bu yana gazlı amortisör üretiminde faaliyet gösterdiklerini belirten İnsu Teknik Genel Müdürü Ali Hakan Süalp; otomotiv, makine ve endüstriyel alanlara hizmet verdiklerini söyledi. Süalp, en son teknoloji ile ürünlerini ürettiklerini ifade ederek, "Tuffsupport ve Marlift markalarına sahibiz. Yılda 6 milyon adet üretim kapasitemiz ve yaklaşık 3500 adet farklı ürün gamımız var. Bu ürünler 8000 farklı modeldeki araçta kullanılıyor. Gazlı amortisör sektöründe Türkiye'de lider, dünyada da en büyük global oyunculardan biriyiz. Üretimimizin yüzde 90'ını Amerika'dan Avrupa'ya, Avustralya'dan Japonya'ya kadar birçok ülkeye ihraç ediyoruz" diye konuştu.

Global marka haline geldik

Geleceğe yönelik çözümler ile fark yarattıklarının altını çizen Süalp, sürekli iyileştirme çalışmaları sayesinde küresel ölçekteki müşteri taleplerine en hızlı ve etkin şekilde yanıt verebildiklerini dile getirdi.

Süalp, başarılı çalışmaları sayesinde kısa sürede global bir marka haline geldiklerine dikkat çekerek, "Çalışmalarımızda fark yaratarak adımızdan sıkça söz ettiriyoruz. Sürekli daha iyisini üretme amacı içerisindeyiz. Bilgi, teknoloji ve inovasyon yatırımlarına hız kesmeden devam edeceğiz. Hep daha iyisini üretme amacıyla bütçemizin yüzde 3'ünü AR-GE'ye ayırıyoruz. Kısa süre içerisinde de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan onaylı Ar-Ge Merkezi olacağız" dedi.

İstihdama katkı sağlamaya devam edeceğiz

Yaklaşık 40 milyon TL'lik yatırımla Kestel'e bağlı olan Turanköy Sanayi Bölgesi'ndeki yeni yerlerine taşındıklarını belirten İnsu Teknik Genel Müdürü Ali Hakan Süalp, "Fabrikamız 10 bin metrekare kapalı alana sahip. Toplam 125 çalışanımız bulunuyor. Bu sayıyı ilerleyen zamanlarda daha iyi noktalara ulaştırarak, istihdama katkı sağlama hedefindeyiz. Fabrikamızda otomobil, otobüs, tarım araçları, deniz araçları, mobilya ve endüstriyel makineler için çok farklı çalışmalar yapıyoruz ve müşterilerimizin beklediği çözümleri tasarlayıp üretiyoruz" dedi.

Süalp, Amerika kıtasında da ciddi bir pazar payına sahip olduklarını dile getirerek, gazlı amortisör dışında kablo üretimi yaptıklarını da sözlerine ekledi.

Kendimize güveniyoruz

Yerli otomobil ile ilgili de açıklamalarda bulunan Ali Hakan Süalp, aracın Bursa'da üretilebileceğini dile getirdi. Süalp, Bursa'nın otomotiv alanında alt yapısının sağlam olması, kalifiye eleman konusunda yeterlilik, Otomotiv Test Merkezi'nin hayata geçmesi gibi sebeplerle tercih edilebileceğini ifade ederek, "Ülkemizde otomotivin başkenti Bursa. Otomobil ihracatının büyük bir kısmı ilimizden karşılanıyor. Bu nedenle Bursa'nın yerli otomobilde merkez seçileceğine inanıyorum" dedi.

Yerli otomobilde gerekli olan tüm gelişmeleri yapabilecek kapasiteye sahip olduklarına dikkat çeken Süalp, şöyle devam etti: "İnsu Teknik olarak, yerli otomobil projesinde yer almak istiyoruz. Bu konuda destek verebilecek durumdayız. Yerli otomobille ilgili her türlü göreve hazırız. Bu konuda kendimize güveniyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:45 Kaynak: Bültenler

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