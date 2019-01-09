Insurtech Hub 15 Ocak'ta Görücüye Çıkıyor

1'ER MİLYON EURO YATIRIM YAPILACAK İNSURTECH STARTUPLARI ARANIYOR

Yıldız Teknik Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü Oditoryum'da 15 Ocak 2019 tarihinde düzenlenecek olan konferansta Insurtech Startup Programının detayları açıklanacak.

Insurtech HUB, başlatmış olduğu Startup Programı ile yurt içi ve yurt dışından yapılan "Kuluçka" ve "Hızlandırma" programı başvurularını almaya başladı. Yenilikçi startup projelerinin her birine yaklaşık 1 milyon EURO'yu bulabilecek yatırım bulmayı amaçladıklarını kaydeden Insurtech HUB İstanbul Genel Müdürü Andrew Warburton, "Proje sahibi ile yatırımcı arasında bir köprü görevi üstlenecek programa dahil olan Insurtech HUB'a hali hazırda seçilmiş olan startup'ların bir kısmını da 15 Ocak'ta düzenleyeceğimiz konferansta sektör temsilcileri ile tanıştırmayı planlıyoruz" diye konuştu.

DUAYEN İSİMLER BİR ARAYA GELECEK

Insurtech girişimlerini desteklemek için global ekosistem olarak kurulan Insurtech HUB'ın gerçekleştireceği ilk toplantıda, sektörün geleceğini de masaya yatıracaklarını kaydeden Warburton, "Sigorta sektörünün duayen isimlerinin bir araya geleceği bu açılış toplantısında; Insurtech Hub'ın hedefleri, faaliyetleri, Insurtech Kuluçka merkezi ve Insurtech Start-up Programının tüm detayları ile 3-4 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilecek Global Insurtech Zirvesi'nin detayları paylaşılacak" dedi.