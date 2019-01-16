Insurtech Hub Türkiye Görücüye Çıktı

YATIRIM İÇİN SİGORTA SEKTÖRÜNE YÖNELİK PROJE VE GİRİŞİMLER ARANIYOR

Sigorta sektöründe, oyunun kurallarını değiştirecek teknoloji ve inovasyon çalışmalarının önünü açan Insurtech HUB, Yıldız Teknik Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü Oditoryum'da gerçekleştirdiği açılış etkinliğiyle Türkiye'deki faaliyetlerine start verdi.

Insurtech HUB, şirketin hedeflerini, Insurtech Kuluçka Merkezi'nin faaliyetlerini, Insurtech Startup Programının ve Global Insurtech Zirvesi'nin detaylarını paylaşmak ve programa başvuru yapan start-upların bir kısmını sektör ile buluşturmak amacıyla Insurtech HUB açılış etkinliği düzenlendi. Sektörün geleceğine ışık tutacak ilk toplantıda,Insurtech HUB İstanbul'un start-up programıyla ilgili başvuru detayları da kamuoyuna açıklandı. Yıldız Teknopark Genel Müdür Yardımcısı İsa Turgut İnci, Türkiye Sigorta Şirketleri Birliği Genel Sekreteri M.Akif Eroğlu, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Fintech İstanbul Kurucu Ortağı Prof. Dr. Selim Yazıcı, Hürriyet Gazetesi Yazarı Noyan Doğan, Sigorta Medya Genel Müdürü Can Kantar gibi önemli isimlerin konuşmacı olarak katılım sağladıkları toplantıdan sonra ilk aşamada program kapsamına alınan start-uplar'ın sektör ile etkileşim kurması sağlandı.

25 MİLYAR DOLAR YATIRIM

Insurtech HUB, başlatmış olduğu Startup Programı ile yurt içi ve yurt dışından yapılan "Kuluçka" ve "Hızlandırma" programı başvurularını almaya başladı. Yenilikçi startup projelerinin her birine yaklaşık 1 milyon EURO'ya varan yatırımlar bulmayı amaçladıklarını kaydeden Insurtech HUB Genel Müdürü Andrew Warburton, dünyadaki Insurtech uygulamalarından örnekler verdi. Dünyada bu güne kadar Insurtech girişimlerinin yaklaşık 25 milyar dolar yatırım çektiğini ifade eden Warburton, "Insurtech HUB'ı Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark ile birlikte hayata geçiriyoruz. Onların da büyük destek ve katkıları var. Bu nedenle onlara ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Bu güna kadar Insurtech HUB Türkiye'ye 30'dan fazla start-up programı başvurusu aldık. Bunlardan yaklaşık 10 tanesi kuluçka ve hızlandırma programlarına alındı. Sigorta sektörü ile girişimciler arasında ve girişimci ile yatırımcı arasında bir köprü görevi görecek olan start-up 5 yılda 100'ü aşkın başarılı start-up'ı desteklemeyi hedefliyor. Insurtech HUB'a hali hazırda seçilmiş olan startup'ların bir kısmını düzenlediğimiz bu toplantı ile sektör temsilcileri ile buluşturuyoruz" diye konuştu.

EKOSİSTEMDEKİ SÜREKLİLİĞİ INSURTECH START-UP'LARI SAĞLAYACAK

Insurtech Hub Üyelerine sundukları hizmetleri, Insurtech HUB ın hedeflerini, Kuluçka ve Hızlandırma Programı ile girişimcilere sağladıkları olanakları anlatan Inturtech HUB Direktörü Elif Çetin, "Insurtech alanındaki faaliyetlerin artmasını sağlamak ve desteklediğimiz bu girişimleri global arenaya taşımak hedefindeyiz. Değişen müşteri talepleri, yeni teknolojiler ve ekonomik gelişmelerin bir sonucu olarak sigortacılık ekosistemi değişime zorlanıyor. Bu değişim, Insurtech HUB' ın faaliyetleriyle hızlanacaktır" dedi.