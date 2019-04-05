Insurtech'in Geleceği Masaya Yatırıldı

Finansal Kurumlar Birliği Başkanı ve Turkcell Finansman Genel Müdürü Adem Duman, Global Insurtech Summit kapsamında moderasyonunu yaptığı 'Türkiyede TechInsure'ın Geleceği' konulu paneled BNP Paribas Cardif Sigorta Genel Müdürü Cemal Kişmir, Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Özgür Obalı, Güneş Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, Turkcell Finansman Genel Müdür Yardımcısı Doğan Özgenç ve AcerPro Genel Müdür Yardımcısı Burak Gündüz'ü ağırladı.

Adem Duman panelde, insurtech girişimlerinin ve değişen tüketici davranışlarının bir zamanlar dünyanın en muhafazakar sektörlerinden olan sigorta sektörünü ve sigorta değer zincirini müthiş bir hızla dönüştürdüğüne; ortaya çıkmakta olan sigorta eko-sistemine ve tüm bu gelişmelerin nihai tüketiciye sürat, kolaylık ve ucuzluk olarak olumlu olarak dönüştün altını çizdi.

Sigorta ekosistemi ve işbirliği ihtiyacının konuşulduğu panelde, sigorta şirketlerinin evrilen rolleri, nihai tüketici için ortaya çıkan fırsatlar, insan kaynağı/ yetenek ihtiyacı ve organizasyonel kültürün inovasyon ve işbirliği yönünde değişmesi ihtiyacı öne çıkan hususlar oldu.