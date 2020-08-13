İnsuyu Mağarası'na 25 bin ziyaretçi - Son Dakika

TÜRKİYE'nin turizme açılan ilk mağarası olan Burdur 'daki İnsuyu Mağarası 'nı 1 Haziran'dan bu yana 25 bin kişi ziyaret etti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan İnsuyu Mağarası, normalleşme adımlarının atılmasıyla 1 Haziran'da yeniden ziyarete açıldı. Çevresindeki bilinçsiz sulama nedeniyle içindeki irili ufaklı 9 göl kurusa da ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam eden İnsuyu Mağarası'nı 2019 yılında, 114 bin 253 kişi ziyaret etmişti. Mağarada pandemi döneminde normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte ise yoğun bir ziyaretçi trafiği yaşanıyor. 1 Haziran'dan bu yana mağarayı yaklaşık 25 bin kişi gezdi. İstanbul 'dan gelen ve mağaradan çok etkilendiğini söyleyen İlke Ciritci, "İçeride binlerce yılda oluşan bir doğal güzellik görüyoruz. Son derece etkilendik tabii ama üzüldüğümüz bir nokta içerisindeki göllerin çekilmiş olması. İnşallah göllerde su yeniden birikebilir" dedi.İstanbul'dan gelen Ateş Aytar, "Tabelada kocaman 'Büyük Göl' yazıyor ama gölü göremeyince hayallerim yıkıldı. Çok üzüldüm" diye konuştu. Sakarya 'dan geldiğini söyleyen Yasemin Yılmaz , mağaranın çok güzel olduğunu söyledi. Eskişehir 'den çocukken mağaraya geldiğini söyleyen Ömer Girgin ise, "Çok etkileyici. Gerçekten çok güzel. İçerisi aynı zamanda çok soğuk. Ülkemizde böyle zenginliklerin olması çok güzel" dedi. Belçika 'dan gelen Munise Denizli ve kızı Ela Nur Denizli, "Kesinlikle gelinmesi ve görülmesi gereken bir yer. Herkese tavsiye ediyoruz" diye konuştu. Uşak 'tan gelen Büşra Gencer de, "Arkadaşlarımla birlikte mağarayı görmeye geldik. İnsuyu Mağarası'nın adını daha önce duymuştum ama bugün gezmek mümkün oldu. Pandemi sonrası maskelerimizle, sosyal mesafeyi koruyarak geziyoruz. Burası çok güzel bir yer. Mutlaka gelip görülmesi gereken bir yer" ifadelerini kullandı.İNSUYU MAĞARASI

Burdur- Antalya karayolu üzerinde, Burdur'a 13 kilometre uzaklıkta yer alan İnsuyu Mağarası, toplam 597 metre uzunluğunda yatay bir mağaradır. İnsuyu'nda karstik yapının zamanla erimesi ve aşınması sonucu sarkıt ve dikitler meydana gelmiştir. Kalker tortulanmalarından türlü şekil ve yapıda meydana gelen sarkıt ve dikitlerin oluşum tarzları dikkate alındığında, mağaranın binlerce yıl önce oluştuğu tahmin edilmektedir. İnsuyu Mağarası, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun 9.7.1976 gün ve A 113 sayılı kararı ile birinci derece doğal sit olarak tescil edildi.