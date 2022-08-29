Intel'den 14 çekirdekli i5 geliyor! Hem de mobile - Son Dakika
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Intel'den 14 çekirdekli i5 geliyor! Hem de mobile

29.08.2022 14:41
Intel'den 14 çekirdekli i5 geliyor! Hem de mobile

Intel, 14 çekirdek ve 20 iş parçacığına sahip i5-13600HX işlemcisinin performans testi sonuçlarıyla göz doldurdu.

Intel, 12. nesil Alder Lake ailesindeki yükselişini 13. nesil Raptor Lake serisiyle sürmeyi hedefliyor. Nitekim bugün ortaya çıkan Intel i5-13600HX performans testi sonuçları, çekirdek sayısı yükselen çipin rakiplerine ve seleflerine fark attığını ortaya koydu.

Intel i5-13600HX, performans testi ile göz doldurdu!

Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan bazı test sonuçları, Intel'in yeni Raptor Lake serisinin potansiyelini ortaya koydu. Burada yeni nesil işlemcilerin oyun ve uygulama gibi farklı kullanım senaryolarına göre yüzde 38 ila 70 arasında bir fark koyduğu ortaya çıktı.

Intel'den 14 çekirdekli i5 geliyor! Hem de mobile

Bugün ise Intel i5-13600HX için yapılan performans testi ortaya çıktı. Tabii burada işlemcinin bazı bilinmeyen özellikleri de gözüktü. Örneğin, geçtiğimiz yıl tanıtılan i5-12600H isimli selefi 12 çekirdek ile birlikte 16 iş parçacığına sahipti.

Intel Core i9-13900 performans testinde!

Fakat Intel, i5-13600HX ile bu dengeyi bozuyor. Yeni çip 4'ü performans, 8'i verimlilik üzerine olan 14 çekirdeğe sahip. Toplamda ise 20 iş parçacığı bulunuyor. Bu da orta üst sınıfta yeren mobil işlemciler içerisinde en üst sıraya konumlanmasını sağlıyor.

Hatta önümüzdeki yıl tanıtılacak birçok oyuncu bilgisayarında RTX 4070 ve 4080 gibi güçlü ekran kartlarının yanında bu çipin kullanılması bekleniyor. Fakat tek eksisi olan güç tüketiminden de bahsetmemiz gerekiyor.

Intel'den 14 çekirdekli i5 geliyor! Hem de mobile

Intel'in yeni gözdesi i5-13600HX'in 55W'lık bir TDP değerinin olması bekleniyor. Artan çekirdek sayısı ve yükselen performans göz önüne alındığında bu çok da yüksek olmayan kabul edilebilir bir değer. Fakat artık mobil tarafta 15W ve 25W gibi TDP değerine sahip işlemciler giderek sıklaşıyor.

Tabii bu çipi mobil olduğu kadar performans sınıfına göre de değerlendirmek lazım. Zira i9-13900K gibi en güçlü çiplerin TDP değerleri 350W'a kadar çıkabiliyor. Hatta overclock yaparak bu değeri çok daha yukarı taşımak mümkün. Dolayısıyla RTX serisi grafik kartlarıyla aynı dizüstü bilgisayarda bulunacak bu çip için bizce 55W oldukça normal.

i5-13600HX ile selefi i5-12600H'ın performans testi kıyaslaması ise şu şekilde:

OrtalamaÜretkenlikYaratıcılıkDuyarlılıkSistemCore i5-13600HX157314581800132114 çekirdek 20 iş parçacığı 32GB DDR4-3200 Mhz RAMCore i5-12600H13501268174775212 çekirdek 16 iş parçacığı

16GB DDR5-4800 Mhz RAMCore i5-12600H176016222013150612 çekirdek 16 iş parçacığı

32GB DDR5-4800 Mhz RAM

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Intel Core i9-13900 performans testinde! Intel Core i9-13900 performans testinde!
Kaynak: Shiftdelete

Intel, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Intel'den 14 çekirdekli i5 geliyor! Hem de mobile - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

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