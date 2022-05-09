Intel, 16 çekirdekli Alder Lake-HX mobil işlemci için gün sayıyor! - Son Dakika

İşlemci dünyasında en önemli şirketler arasında yer alan Intel, son dönemde rakiplerinin de atağıyla biraz geri planda kendine yer buldu. Dev bütçeli yatırımlarını arttıran şirket, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde sektörün öncüsü olmak istiyor. Intel, son olarak yüksek performanslı oyun ve iş dizüstü bilgisayarları için tasarlanmış tüm Alder Lake-HX ailesi işlemcileri piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

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Alder Lake-HX, PCIe 5.0 veri yolunu destekleyen ilk mobil işlemci olacak

İşlemci dünyasının en önemli temsilcilerinden birisi olan Intel, bir iki gün içinde Alder Lake-HX mobil işlemcisini duyuracak. Sızıntı bilgiler Alder Lake-HX, İki Core i9, üç Core i7 ve iki Core i5 toplam yedi işlemci ile geliyor. VideoCardz, işlemci ailesi ile ilgili temel bilgileri paylaşı

Alder Lake-HX, 55 W'lık bir temel güç ile gelecek. Buna ek olarak maksimum güç tüketimi 157 watt ile sınırlandırılıyor. PCIe 5.0 veri yolunu destekleyen ilk mobil platform olacak işlemci, 48 PCIe hattına sahip olacak. 16 çekirdekli olması beklenen Alder Lake-HX, XMP 3.0 profillerine sahip DDR5 bellek de destekleniyor.

Alder Lake-HX, performans çekirdeklerinde 2.3 GHz (temel) ve 5.0 GHz (artırma) saat hızlarının yanı sıra 30 MB L3 önbelleğe de sahip olacak. Yeni çipler, sekiz performans ve sekiz verimli çekirdekle ve en üstte toplam 24 iş parçacığıyla tamamen yüklenecek. Öte yandan Intel, işlemci dünyasında sağlam adımlarla ilerleyerek lider üretici olmak istiyor.

Tüm dünyada son yıllarda küresel çip krizi birçok şirkette olduğu gibi Intel'de de sorunlara neden oldu. . Ancak şirket, son teknoloji olarak tanımladığı Intel 18A işlemcisinin 2024'ün son çeyreğinde geleceğini belirtmişti.

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