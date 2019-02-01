Intel, 28 Çekirdekli İşlemcisini 2999 Dolardan Satışa Sundu

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Oğlunun İşten Çıkarılmasına Sinirlenen Baba, Dehşet Saçtı! Yaralılar Var

Asker Uğurlaması Felaketle Sonuçlandı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var