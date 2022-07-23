Intel, Apple'ı pişman etti! Yeni i5, M1 Max'i geride bıraktı - Son Dakika
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Intel, Apple'ı pişman etti! Yeni i5, M1 Max'i geride bıraktı

23.07.2022 01:00
Intel, Apple'ı pişman etti! Yeni i5, M1 Max'i geride bıraktı

Intel Core i5-13600K işlemcisinin performans testi sonuçları ortaya çıktı. Buna göre, Apple'ın M1 Max çipine fark atmayı başardı.

Intel, 12. nesil Alder Lake ailesindeki yükselişini 13. nesil Raptor Lake serisiyle sürmeyi hedefliyor. Nitekim bugün ortaya çıkan Core i5-13600K performans test sonuçları, AMD ve Apple tarafındaki rakiplerini geçmeyi başardı.

Intel Core i5-13600K, M1 Max ve AMD Ryzen 9 5950X'i solladı!

Geçtiğimiz günlerde Intel Raptor Lake ailesinden i9-13900K ile Alder Lake serisinden i9-12900K ve i9-12900KF'nin performans testi ortaya çıkmıştı. Burada 13. nesil yongaların seleflerinden yüzde 40'a varabilen bir performans artışı sergilediği görüldü.

Intel, Apple'ı pişman etti! Yeni i5, M1 Max'i geride bıraktı

Bugün ise Intel Core i5-13600K işlemcisinin Geekbench 5 test sonucu ortaya çıktı. Buna göre Intel cephesinde orta sınıfın en üst modeli olan çip, AMD Ryzen 9 5950X ve Apple M1 Max işlemcilerinden açık ara farkla önde gidiyor.

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Paylaşılan görüntüye baktığımızda ise 14 çekirdek ve 20 iş parçacığına sahip işlemcinin tek çekirdek testinden 2012 puan aldığını görüyoruz. Çoklu çekirdek tarafında ise 16 bin 54 puan alıyor. Apple'ın 10 çekirdekli M1 Max işlemcisi bu testten tek çekirdekte 1771, çoklu çekirdekte 12 bin 539 puan almıştı.

Tabii Intel'in paylaşılan test sonucunun overclock edilerek elde edildiğini söyleyenler de mevcut. Zira çipin baz frekansı 3.50 GHz, maksimumda ise 5100 Mhz olarak gözüküyor. Fakat overclocksuz olduğu iddia edilen test sonucunda da 3.49 GHz baz frekans, 5087 MHz de maksimum frekans görüyoruz. Bu çip ise tek çekirdekte 1980, çoklu çekirdekte 14 bin 425 puan alıyor. Yani her halükarda M1 Max'in geride bırakıyor.

Intel, Apple'ı pişman etti! Yeni i5, M1 Max'i geride bıraktı

AMD Ryzen 9 5950X ise ilk test sonuçlarında tek çekirdekte 1598, çoklu çekirdekte 15 bin 468 puan alıyordu. Fakat güncel testlere baktığımızda tek çekirdekte 1710 ila 1725, çoklu çekirdekte ise 15 bin 676 ila 17 bin 69 puan arası aldığını görüyoruz. Fakat en iyi sonuçlar altında bile Intel'in yeni orta sınıf çipinin gerisinde kalıyorlar.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Advanced Micro Devices, Apple, Intel, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Intel, Apple'ı pişman etti! Yeni i5, M1 Max'i geride bıraktı - Son Dakika

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