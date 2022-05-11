Intel Arc ekran kartını bekleyenlere bir kötü haber daha! - Son Dakika
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Intel Arc ekran kartını bekleyenlere bir kötü haber daha!

11.05.2022 12:26
Intel Arc ekran kartını bekleyenlere bir kötü haber daha!

Intel'in masaüstü için birinci nesil Arc ekran kartları için kritik bir karar alındı. Arc serisi ilk olarak Çin'e dağıtılacak.

Intel, oyunculardan tasarımcılara kadar farklı kullanıcılar tarafından merakla beklenen birinci nesil Arc ekran kartlarının çıkış tarihini bir kez daha erteledi. 2022'nin ikinci çeyreğini hedef gösteren Intel, Çin'deki kullanıcılara öncelik tanıyacak.

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Intel Arc ekran kartları yaz sonuna kaldı

Arc masaüstü ekran kartının yol haritası, Intel'in Visual Compute Group Genel Müdürü Lisa Pearce tarafından açıklandı. Ancak yeni plan, bu yılki yatırımcı toplantısında açıklanan ve ekran kartlarının ikinci çeyrekte hazır olacağını söyleyen açıklamalar ile örtüşmemekte.

Aslında şirket Arc GPU'larını hala ikinci çeyrekte sunacağını, ancak ilk olarak sadece Çin'deki müşterilere dağıtım yapacağını ortaya koydu.

İkinci çeyrekteki dağıtım, Çin'deki sistem üreticilerine ve OEM'lere sunulacak giriş seviyesi Arc A3 serisi ile başlayacak ve kısa bir süre sonra perakende satışlar ile devam edecek. Arc A3'ün küresel dağıtımının ise kısa süre içerisinde takip etmesi planlanıyor, ancak tarih verilmedi.

Daha güçlü olan Intel Arc A5 ve A7 modelleri, "yaz aylarının sonunda" dünya çapında hem sistem üreticilerine ve hem de OEM'lere dağıtılacak. Hemen ardından ise perakende satışlar ile bireysel müşterilere sunulacak.

Intel Arc ekran kartını bekleyenlere bir kötü haber daha!

Kısacası yeni rapor, Intel Arc ekran kartını satın almak için muhtemelen 2022'nin ortalarına kadar veya belki biraz daha beklememiz gerektiğini gösteriyor. Türkiye'ye ne zaman geleceği ise henüz belirsizliğini koruyor.

Ayrıca Nvidia RTX 40 ve AMD RX 7000 GPU'larının da sonbaharda ortaya çıkabileceği düşünülüyor. Bu, Intel Arc ekran kartlarına rakip olacaklarını ve belki de Intel'i gölgede bırakabilecekleri anlamına geliyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi SDN Forum'da veya yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Çin Halk Cumhuriyeti, Yol Haritası, Intel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Shiftdelete

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