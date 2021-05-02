Intel, Avrupa'da Yarı İletken Üretim Tesisi Kuracak! - Son Dakika

Intel, Avrupa'da Yarı İletken Üretim Tesisi Kuracak!

02.05.2021 06:31
Intel, Avrupa'da Yarı İletken Üretim Tesisi Kuracak!, System.String[]

Son dönemde yaşanan çip krizini fırsata çevirmek isteyen Intel, Avrupa'da yarı iletken üretim tesisi kuracağını açıkladı. Şirket bu sayede rakipleri ile boy ölçüşebilecek!

Dünya üzerinde yaşanan çip krizi birçok firmayı düşündürmektedir. Bu durumu fırsata çevirmek isteyen Intel yeni bir adım atmaya karar verdi.

Intel'in CEO'su Pat Gelsinger, şirketin Avrupa'da bir yarı iletken üretim tesisinin inşası için 8 milyar euro (9.7 milyar $) ayırdığı bildirildi. Tabii ki, bu yarı iletken tesis gelişmiş yongalar üretmek için çalışacak. Gelsinger bir röportajda "Amerika ve Avrupa hükümetlerinden ricamız, çip üretimini Asya dışında da yapabilmemiz ve piyasanın daha rekabetçi olabilmesi için burada fabrika inşa etmemizi desteklemeleridir." Dedi. Intel'den bir sözcü ayrıca şirketin tesisler inşa etmek için büyük sübvansiyonlara ihtiyaç duyacağını doğruladı. Gelsinger, yarı iletken stratejisini tartışmak için Brüksel'de Avrupa Birliği İç Pazarı Komiseri Thierry Breton ile de bir araya gelecek.

Geçen ay Gelsinger, Arizona'da iki fabrika kurmak için 20 milyar $ 'a kadar harcama yapmayı planlayan Intel'in IDM2.0 stratejisini duyurdu. Şirket, çip üretim endüstrisindeki lider konumunu yeniden kazanmak için üretim süreçlerini dış müşterilere açacak.

Intel, Avrupa'da Yarı İletken Üretim Tesisi Kuracak!

Yarı iletken yongalar alanında Intel, onlarca yıldır sektöre hakim oldu. Ancak son yıllarda araştırma ve geliştirmelerinin sürekli gecikmesi nedeniyle, çip üretimi alanındaki avantajlarını giderek kaybetmiştir.

Intel'in gecikmesi o kadar güçlü ki, gelişmiş yongalarından bazılarını üretmek için TSMC'ye güveniyor. Ancak şirket, yakında Apple'dan daha iyi çip üreteceğine inanıyor. Gelsinger, Intel çalışanlarına Intel'in PC ekosistemine Apple'ın ürettiğinden daha iyi ürünler sağlaması gerektiğini söyledi. Tabii ki, toplantıda açıkça Apple lafı geçmedi ancak Apple şirketine "Cupertino'da yaşam tarzı" şeklinde atıfta bulundu.

Intel Yeni İşlemciler Ryzen 5000H ile Rekabet Edecek

Son raporlara göre Intel, bu yıl içinde piyasaya çıkacak yeni işlemciler (Tiger Lake-H45 işlemciler) üzerinde çalışıyor. Bu işlemciler sekiz adede kadar çekirdeğe sahip olacak ve Ryzen 5000H'nin doğrudan rakibi olacak.

Birkaç gün önce Intel, yeni işlemcinin performansını gösteriyordu. Bu çip, sekiz çekirdekli amiral gemisi bir işlemcidir ve 5 GHz'e kadar çalışabilir. Mevcut veriler göz önüne alındığında, muhtemelen Core i9-11980H modelinden bahsediyoruz. Bu yonganın 20 PCIe 4.0 şeridi, Wi-Fi 6E ve Thunderbolt 4'e sahip olacağına dair haberler de var.

Lansman tarihine gelince, yeni Tiger Lakes bu yılın ikinci çeyreğinde piyasada yerini alacak.

Intel, Avrupa'da Yarı İletken Üretim Tesisi Kuracak!

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Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Intel, Avrupa'da Yarı İletken Üretim Tesisi Kuracak! - Son Dakika


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