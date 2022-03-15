Intel, Avrupa'da yeni çip fabrikası için Almanya'yı seçti - Son Dakika
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Intel, Avrupa'da yeni çip fabrikası için Almanya'yı seçti

15.03.2022 17:03
Intel, Avrupa'da yeni çip fabrikası için Almanya'yı seçti

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden ABD'li Intel, Almanya'da 17 milyar avroluk bir çip fabrikası kuracak.

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden ABD'li Intel, Almanya'da 17 milyar avroluk bir çip fabrikası kuracak.

Intel, Avrupa Birliği'ndeki (AB) yarı iletkenlerin AR-GE ve imalatı için 80 milyar avroluk yatırım planının ilk detaylarını açıkladı.

Buna göre, ABD'li şirket, küresel otomobil üretiminde önemli rol oynayan Almanya'da 17 milyar avroluk bir çip fabrikası kuracak.

Intel, ayrıca, İrlanda'daki mevcut çip fabrikasını, Fransa'daki tasarım ve AR-GE merkezini ve İtalya'daki paketleme tesisini güçlendirmek için toplam 16 milyar avro harcayacak.

Doğu Almanya'daki Magdeburg kentinde kurulacak çip fabrikasının inşaatına gelecek yılın ilk yarısında başlanması ve üretimin 2027'nin sonunda devreye alınması planlanıyor. Fabrikanın inşaatında 7 bin, fabrika tamamlandığında ise 3 bin kişiye istihdam sağlanacak.

Şirket, Eylül 2021'de, gelecek 10 yıl içinde Avrupa'ya 80 milyar avroya kadar yatırım yapabileceğini duyurmuştu.

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Araştırma Geliştirme, Avrupa Birliği, Almanya, Intel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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