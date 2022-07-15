Intel bu sefer başardı! ARC A750, RTX'leri solladı - Son Dakika
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Intel bu sefer başardı! ARC A750, RTX'leri solladı

15.07.2022 23:00
Intel bu sefer başardı! ARC A750, RTX'leri solladı

Intel'in yeni ekran kartı ARC A750, performansı ile NVIDIA RTX 3060 modellerini geçmeyi başardı. İşte detaylar...

Yıllardır AMD ve NVIDIA'nın ikili rekabet içerisinde olduğu ekran kartı pazarında artık yeni bir oyuncu var. Intel, ARC serisi kartlarını bu yıldan itibaren pazara süreceğini açıkladı. Üstelik bunları direkt olarak pazardaki oyuncuların karşısına konumlandırdı. Öyle ki bugün paylaşılan sonuçlara göre ARC A750, performansı ile RTX 3060 ve altındaki modelleri geride bıraktı.

Intel ARC A750 performansı ile RTX 3060'ı solladı!

Intel tarafından bugün yapılan bir açıklamada yeni nesil ARC A750 ekran kartının performansı ile RTX 3060'ı geride bıraktığı söylendi. Yapılan testlere baktığımızda 5 farklı oyunda kıyaslamaların gerçekleştirildiği görülüyor.

Intel bu sefer başardı! ARC A750, RTX'leri solladı

Tabii bu performans verilerinin 2560×1440, yani 2K çözünürlükte yapılan testten elde edildiği belirtiliyor. Buna göre Intel'in yeni ekran kartı ARC A750, RTX 3060'ı ortalama yüzde 15 gibi bir oranla geride bırakmayı başarıyor. Önemli bir detay olarak, bu testlerde DLSS benzeri özellikler aktif edilmediği için aslında NVIDIA'nın bir kolu arkada dövüştüğünü söyleyebiliriz.

Bu durumda ARC A750'nin ise CS: GO benzeri yüksek grafik performans istemeyen oyunlarda çok rahat 4K 120/144 Hz oynatabileceğini de söyleyebiliriz. Fakat her iki kartın da AAA sınıfı oyunlar için temel olarak 1080p yani Full HD çözünürlüğü hedeflediğini belirtelim.

Fiyat tarafına gelecek olursak, NVIDIA şu anda RTX 3060'ı global pazarda 400 dolar civarına satıyor. Intel'in ise pazara yeni dahil olduğu için bir zamanlar AMD'nin uyguladığı politikayı izleyerek ARC A750'yi 350 doların biraz üzerinde satışa sunması bekleniyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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AMD'nin yeni işlemcileri performans canavarı çıktı! AMD'nin yeni işlemcileri performans canavarı çıktı! Bilgisayarınız bu tehdit yüzünden yavaşlamış olabilir! Bilgisayarınız bu tehdit yüzünden yavaşlamış olabilir!
Kaynak: Shiftdelete

Advanced Micro Devices, Intel, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Intel bu sefer başardı! ARC A750, RTX'leri solladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Intel bu sefer başardı! ARC A750, RTX'leri solladı - Son Dakika
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