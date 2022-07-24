Intel, bu yıl pazara hükmedecek!

Intel, 12. nesil Alder Lake ailesindeki yükselişini 13. nesil Raptor Lake serisiyle sürmeyi hedefliyor. Nitekim bugün ortaya çıkan Core i7-13700K performans test sonuçları, yalnızca Apple ve AMD tarafına değil, seleflerine de büyük bir fark attığını ortaya koydu.

Intel Core i7-13700K, seleflerine fark attı!

Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan bazı test sonuçları, Intel'in yeni Raptor Lake serisinin potansiyelini ortaya koydu. Burada yeni i9-13900K (mühendislik örneği) ile i9-12900K ve i9-12900KF arasındaki fark dikkatleri çekti. Yapılan testlere göre ortalama yüzde 38'e varan bir gelişme mevcut. Tabii bu güç artışının performans çekirdeklerinden kaynaklandığını belirtelim. Zira aksi durumda fark yüzde 2 seviyesine kadar düşüyor.

Core i9-13900K'nin ardından dün Core i5-13600K'nin Geekbench 5 performans test sonuçları ortaya çıktı. Burada ise Intel'in orta sınıfın en üst modeli olan çip, AMD Ryzen 9 5950X ve Apple M1 Max işlemcilerinden açık ara önde olduğunu gösterdi. 14 çekirdek ve 20 iş parçacığına sahip çip, tek çekirdekte 2012, Çoklu çekirdekte ise 16 bin 54 puan aldı. Bu da M1 Max'e kıyasla yüzde 15+ bir fark anlamına geliyor.

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Bugün ise Intel'in Core i7-13700K işlemcisi hakkında bazı paylaşımlar ortaya çıktı. Test sonuçlarına göre Core i9-12900K'dan yüzde 20 daha hızlı. Selefi olan Core i7-12700K'den ise yüzde 40 oranında daha hızlı. AMD tarafındaki rakibi olan Ryzen 7 5800X'ten ise tam yüzde 84 oranında daha hızlı bir çip.

Tabii AMD'nin 7.nesil çipleri geldiğinde bir kıyaslama yapmak çok daha mantıklı olacaktır. Fakat üst segment performansa giriş için uygun bir işlemci olan Core i7-13700K, hem selefleri hem de geçtiğimiz yılın en iyi çiplerine kafa tutmayı başarıyor.

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