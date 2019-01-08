Intel Ces'te Yeni Bilişim Çağı İçin En Yeni Teknolojilerini Sergiliyor

Intel, CES'te ayrıca yeni kullanıcı deneyimleri ve geleceğin teknolojilerine olanak sağlamak için veri merkezi, bulut ve ağ dünyasındaki gerekli yenilikleri de tartışmaya açtı.

Intel, gelişmiş AI ve bellek özellikleriyle ve 9. Nesil Intel® Core™ masaüstü ürünleriyle birlikte teslim edilmeye başlanan en yeni Intel® Xeon® Ölçeklenebilir ürünlerini sergiledi. Ayrıca, bilgisayarlar, sunucular ve 5G kablosuz erişim baz istasyonları için Foveros teknolojisini temel alan ve yeni çip tasarımlarının geleceği olan 10nm ürünler tanıtıldı.

Intel CES'te yeni iş birliklerine dair de önemli duyurular yaptı. Comcast* ve Intel, bağlantılı evi hayata geçirmek için birlikte çalışıyor. Alibaba* ile işbirliğindeki yeni girişimler ise, Intel AI'nın bir sonraki Olimpiyatlarda atlet izleme teknolojisini nasıl sunmayı planladığını gösterir nitelikte.