Intel Ces'te Yeni Bilişim Çağı İçin En Yeni Teknolojilerini Sergiliyor
1 saat önce
Intel, Las Vegas'ta gerçekleşen CES 2019'da yapay zeka (AI), 5G ve otonom sürüş (AD) de dahil olmak üzere çeşitli büyüme segmentlerine yönelik bilgisayar ve yeni cihazları kapsayan çok sayıda duyuru yaptı.
Intel, CES'te ayrıca yeni kullanıcı deneyimleri ve geleceğin teknolojilerine olanak sağlamak için veri merkezi, bulut ve ağ dünyasındaki gerekli yenilikleri de tartışmaya açtı.
Intel, gelişmiş AI ve bellek özellikleriyle ve 9. Nesil Intel® Core™ masaüstü ürünleriyle birlikte teslim edilmeye başlanan en yeni Intel® Xeon® Ölçeklenebilir ürünlerini sergiledi. Ayrıca, bilgisayarlar, sunucular ve 5G kablosuz erişim baz istasyonları için Foveros teknolojisini temel alan ve yeni çip tasarımlarının geleceği olan 10nm ürünler tanıtıldı.
Intel CES'te yeni iş birliklerine dair de önemli duyurular yaptı. Comcast* ve Intel, bağlantılı evi hayata geçirmek için birlikte çalışıyor. Alibaba* ile işbirliğindeki yeni girişimler ise, Intel AI'nın bir sonraki Olimpiyatlarda atlet izleme teknolojisini nasıl sunmayı planladığını gösterir nitelikte.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:17 Kaynak: Bültenler
Eski Kanada Başbakanı'ndan Trump'a Ağza Alınmayacak Küfür
Son Dakika! Beştepe'den ABD'ye Sert Yanıt: Türkiye'nin Güvenliği Pazarlık Konusu Değildir!
Kaldırımda Yürüyen Adam, Zekice Bir Yöntemle Gaspçılardan Kurtuldu
Benzin ve Motorine Zam Geliyor