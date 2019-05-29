Intel Core i9-9900KS CPU, 8 Çekirdeğin hepsi 5Ghz çalışabilir
25 dakika önce
Intel'in Core i9-9900KS CPU'su sekiz çekirdeğin tümünü 5 GHz'de çalıştırabilir Intel , Computex 2019'da yeni amiral gemisi işlemcisi olan 9900K'nın özel bir sürümünü Intel Core i9-9900KS modelini duyurdu.
Intel
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:37 Kaynak: Teknotalk.com
'in Core i9-9900KS CPU'su sekiz çekirdeğin tümünü 5 GHz'de çalıştırabilir
Intel , Computex 2019'da yeni amiral gemisi işlemcisi olan 9900K'nın özel bir sürümünü Intel Core i9-9900KS modelini duyurdu.
Intel Core i9-9900KS modelindeki en büyük gelişme nedir? sorunun cevabı ise sahip olduğu 8 çekirdeğinde maksimum 5GHz hızlarda aynı anda kullanılabilecek olması. Şirket salı günkü açılışa kadar daha fazla bilgi paylaşmasa da 3.6 Ghz'in biraz ötesinde 4 Ghz'lik bir temel hıza sahip olacağını doruladı.
İşlemcinin TDP değeri aslında merakla bekleniyor zira orjinal modelden daha fazla güç gerektirip gerektirmeyeceği merak ediliyor. Intel kısa demoyla; her çekirdeğin 5GHz'de maksimuma çıktığı Windows Görev Yöneticisi ile çalışan çipi basın mensuplarına gösterdi. Yani, en azından, silikonun gerçek olduğunu biliyoruz.
Engadget
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