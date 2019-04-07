Intel'den Gelen Kutuyu Açtık: Beklediğimiz Örnek Karşımızda

Intel'den gelen kutuda aylardır beklediğimiz test ürünü var. Özellikle ofiste çok muhabbetini yaptığımız, ilginç konulara değinmemizi sağlayacak bir örnek...

Intel'den gelen kutuda aylardır beklediğimiz test ürünü var. Özellikle ofiste çok muhabbetini yaptığımız, ilginç konulara değinmemizi sağlayacak bir örnek...

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