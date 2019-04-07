Son Dakika Haberleri: Intel'den Gelen Kutuyu Açtık: Beklediğimiz Örnek Karşımızda

Intel'den Gelen Kutuyu Açtık: Beklediğimiz Örnek Karşımızda

40 dakika önce

Intel'den gelen kutuda aylardır beklediğimiz test ürünü var. Özellikle ofiste çok muhabbetini yaptığımız, ilginç konulara değinmemizi sağlayacak bir örnek...

Intel'den gelen kutuda aylardır beklediğimiz test ürünü var. Özellikle ofiste çok muhabbetini yaptığımız, ilginç konulara değinmemizi sağlayacak bir örnek...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 11:42 Kaynak: Youtube

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